SJTU Antai EMBA auf Platz 10 weltweit im Financial Times EMBA Ranking 2021

SHANGHAI, 19. Oktober, 2021 /PRNewswire/ -- Am 18. Oktober 2021 veröffentlichte die Financial Times die Rangliste der 100 besten EMBA-Programme der Welt im Jahr 2021, in der das Antai College of Economics and Management der Shanghai Jiao Tong University den zehnten Platz belegte. Antai EMBA hat im wichtigsten Index für Karrierefortschritt hervorragend abgeschnitten und rangiert beim Durchschnittsgehalt der Absolventen weltweit an dritter Stelle, unter den Top 5 in drei aufeinander folgenden Jahren und steigt stetig weiter an, und der Gehaltsanstieg rangiert seit zwei aufeinander folgenden Jahren an erster Stelle in der Welt.

Mit einer starken Fakultät und vorteilhaften Disziplinen bietet die SJTU Antai gezielte Ausbildungsprogramme für Studenten und Studentinnen in verschiedenen Entwicklungsphasen an, um die umfassende Entwicklung jedes einzelnen Individuums mit einer dreidimensionalen Lehrplanplattform, einer vielseitigen Praxisplattform, einer mehrstufigen Ausbildungsplattform und einer Plattform für lebenslanges Lernen zu unterstützen. In diesem EMBA-Ranking beweist der Karrierefortschrittsindex, der weltweit an der Spitze steht, einmal mehr die Leistungen von Antai bei der Förderung innovativer Talente. In der globalen MBA-Rangliste, die von QS im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, rangiert das MBA-Programm der SJTU Antai auf Platz 31 in der Welt und auf Platz 1 in China für den Entrepreneurship MBA. Seit Oktober 2020 wurden acht Unternehmen von EMBA-Absolventen erfolgreich an die Börse gebracht, darunter Shengjian Environment, Zhang Xiao Quan, Hengshuai, Mustang Battery usw.