Alibaba mit Rückenwind

Am heutigen Tage kann Alibaba massiv zulegen. Schließlich hüpft die Aktie satte rund vier Prozent nach oben. Damit liegt der Preis nun bei 172,73 USD. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Die Bullen dürften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bis dato bedeuteten 169,80 USD diesen Hochpunkt. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen! Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 198,25 USD steht. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist Alibaba heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

