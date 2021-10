Bayer: Was sollen Anleger denn bitte davon halten?

Der Pharma-Konzern Bayer zeichnet derzeit ein recht komisches Bild. Während das Unternehmen selbst gute Neuigkeiten vermeldet und die Analystengemeinde durchweg positiv eingestellt ist, kommt der Aktienkurs nicht von der Stelle. Im Gegenteil. Nach den Meldungen der vergangenen Tage, als Bayer beispielsweise einen Glyphosat-Prozess in den USA gewinnen konnte, waren eigentlich steigende Notierungen zu erwarten. Doch es kommt anders…

Denn obwohl die Analysten bullish eingestellt sind, kommt die Bayer-Aktie nicht vom Fleck. Der Kurs verharrt nach wie vor unterhalb der Hürde von 48 Euro, an der Bayer bereits in den vergangenen zwei Monaten insgesamt vier Mal gescheitert war. Analysten trauen Bayer sogar noch deutlich mehr zu. So sieht die DZ Bank Bayer beispielsweise bei 75 Euro und die UBS sogar bei 83 Euro!

Die Experten sind sich also einig. Die Börse sieht das (noch) etwas anders… Sollten Anleger die aktuelle Schwäche zum Kauf nutzen? Wann kann Bayer das Potenzial überhaupt freisetzen? Und wie groß sind die Risiken aus der unsäglichen Glyphosat-Affäre?

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.