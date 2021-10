Bellylabs bringt den weltweit ersten Hundeschwangerschafts-Schnelltest für den Heimgebrauch auf den Markt

Helsinki, Finnland (ots/PRNewswire) - Bellylabs Schwangerschaftstest ist der

erste Schnelltest zur Früherkennung einer Schwangerschaft bei Hunden für den

Heimgebrauch. Das Testkit enthält alle Geräte, die der Züchter oder Besitzer

benötigt, um den Test zu Hause durchzuführen. Das Ergebnis, mit einer

nachgewiesenen Genauigkeit von 96 % für alle Hunderassen, kann innerhalb von

10-15 Minuten abgelesen werden.



Jarno Kukila, CEO und Mitbegründer des Diagnostikunternehmens Bellylabs Ltd,

nennt es die bedeutendste Innovation im Zusammenhang mit der Schwangerschaft von

Haustieren seit Jahrzehnten.





"Es gibt keine anderen Schnell-Trächtigkeitstests für Hunde für denHausgebrauch, so dass wir eine völlig neue Kategorie auf dem Weltmarkt schaffen.Der Bellylabs-Trächtigkeitstest für Hunde ist unser erstes Produkt, und wirsehen ein enormes Potenzial in der Einführung neuer Gesundheitstechnologien fürdie Untersuchung von Haustieren zu Hause. ""Die Trächtigkeitsdauer bei Hunden ist relativ kurz, etwa 63 Tage. Diefrühzeitige Erkennung einer Trächtigkeit ermöglicht es dem Besitzer oderZüchter, die bestmöglichen Bedingungen für die Hündin zu schaffen. Der BellylabsSchwangerschaftstest ist einfach, sicher und zuverlässig und gibt demBesitzer/der Besitzerin ein Gefühl der Sicherheit. Testen von zu Hause aus isteine großartige Möglichkeit, eine Schwangerschaft auf weniger stressige undbequemere Weise festzustellen", sagt Kukila.Der Bellylabs-Trächtigkeitstest, der in Zusammenarbeit mit führenden Tierärzten,Forschern und Züchtern entwickelt wurde, weist das Hormon Relaxin - das nur vonder Plazenta einer trächtigen Hündin produziert wird - anhand einer Probe eineseinzelnen Bluttropfens aus der Lippe der Hündin nach. Sie kann daher auch zurUnterscheidung zwischen einer Scheinschwangerschaft und einer echtenSchwangerschaft verwendet werden. Bellylabs empfiehlt, den Test nicht früher als28 Tage nach dem Eisprung durchzuführen."Die Idee entstand, als unsere Mitbegründer die Herausforderungen im Alltag derZüchter erkannten. Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass es eine einfachere,zuverlässigere und erschwinglichere Methode zur Bestimmung der Trächtigkeit vonHunden geben muss. Das hat uns dazu veranlasst, große Mengen anForschungsergebnissen zu studieren und schließlich mit der Produktentwicklung zubeginnen, die in Europa, China und den USA durchgeführt wurde. ""Wir haben den Bellylabs-Trächtigkeitstest mit über 30 Hunderassen getestet undseine Genauigkeit liegt bei 96 Prozent. Nach einem positiven Ergebnis empfehlenwir Ihnen, einen Tierarzt aufzusuchen, der die Anzahl der Föten bestimmen undihren Gesundheitszustand per Ultraschall oder Röntgenaufnahme überwachen kann",sagt Kukila.Sie können den Bellylabs Schwangerschaftstest online unterhttp://www.belly-labs.com/ für 59 EUR kaufen. In Kürze wird er auch ininternationalen Zoofachgeschäften erhältlich sein. Zum Patent angemeldet.Pressekontakt:Jarno Kukila, CEO und Mitbegründer, Bellylabs Ltd, jarno@belly-labs.com,+358504350859Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1660986/Bellylabs_picture.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1661394/Bellylabs_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159430/5050633OTS: Bellylabs