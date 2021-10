DGAP-News: CopAur Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Copaur identifiziert eine 1.100 Meter lange Zone mit Oberflächenmineralisierung auf dem Zielgebiet T-Bill und entnimmt die bisher hochwertigste Gesteinsprobe mit 79,7 g/t Gold



19.10.2021 / 17:38

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 19. Oktober 2021) - CopAur Minerals Inc. (TSXV: CPAU) ("CopAur" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seiner Exploration 2021 im T-Bill-Goldziel geben zu können. Das Ziel befindet sich auf dem zu 100% in seinem Besitz befindlichen Willaims-Kupfer-Gold-Projekt. Das bis heute abgeschlossene Arbeitsprogramm 2021 umfasst geophysikalische Bodenuntersuchungen, Boden- und Gesteinsproben sowie Bestätigungsbohrungen, um historische Arbeiten zu bestätigen und potenzielle Zonen für künftige Erweiterungen und Explorationsziele zu identifizieren. Zu den bedeutenden neuen Ergebnissen gehört die höchstgradige bisher im Rahmen des Projekts gesammelte Gesteinsstichprobe mit bis zu 79,7 g/t Gold (Au) innerhalb einer ungetesteten Zone. Es wurde bestätigt, dass diese sich über eine Streichenlänge von etwa 1.100 Metern südöstlich der historischen Bohrung und der Bestätigungsbohrung 2021 erstreckt (Abbildung 1). Diese hochgradige Probe stammt aus einem etwa 2,4 Kilometer langen, nach Nordwesten verlaufenden mineralisierten Korridor, der von einer historischen Goldanomalie im Boden mit >100 ppb Au umgeben ist. Zusätzliche Erkundungsgesteinsproben aus dem Jahr 2021 wiesen ebenfalls darauf hin, dass sich diese Zone in südöstliche Richtung weiter erstrecken könnte. Die Proben ergaben bis zu 3,55 g/t Au über eine Entfernung von 1 Kilometer entlang des Trends der historischen Proben (Abbildung 1). Die Visualisierung der während des Bestätigungsbohrprogramms 2021 entnommenen ausgerichteten Bohrkerne war ebenfalls erfolgreich und identifizierte systematisch nördlich und nordwestlich-südöstlich verlaufende mineralisierte Schergangsysteme auf dem Ziel T-Bill. Dies wird das geologische Explorationsmodell erheblich verbessern. Diese Ergebnisse sowie die in den historischen Goldanomalien im Boden identifizierten Trends deuten auf ein erhebliches Potenzial für weitere Bohrungen entlang des Strangs nördlich und nordwestlich-südöstlich der aktuellen Bestätigungsbohrungen 2021 hin. Das Hauptprojekt von Copaur, das Williams-Kupfer-Gold-Projekt, befindet sich im produktiven Golden Horseshoe-Gebiet im nördlichen/mittleren Bereich von British Columbia, Kanada. Seite 2 ► Seite 1 von 3



