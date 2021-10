RBC stuft DANONE auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach einem weiteren Quartal rückläufiger Umsätze dürfte eine Trendumkehr wohl kostspielig werden und an der Profitabilität zehren, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kunden des Lebensmittelkonzerns schienen ebenso wie das finanzielle Abschneiden des Unternehmens nicht oberste Priorität zu haben - das sei überraschend./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 10:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 10:34 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.