BioNTech: Europäische Arzneimittelbehörde hat gute Neuigkeiten!

Bei BioNTech läuft es derzeit wieder so richtig rund. Denn nachdem der Konzern jüngst bekannt gab, dass man den Impfstoff bzw. den Umgang mit dem Vakzin deutlich verbessern, gibt es jetzt auch positive Signale von Europäischen Arzneimittelbehörde EMA… BioNTech hat seinen Impfstoff zuletzt dahingehend verbessert, dass das Vakzin deutlich einfacher verabreicht und länger im Kühlschrank gelagert werden kann. Doch es kommt noch besser…

Denn wie die EMA vermeldete, hat BioNTech gemeinsam mit Partner Pfizer alle erforderlichen Unterlagen eingereicht, um eine Zulassungsprüfungs des Impfstoffs für die Altersklasse der fünf- bis elfjährigen durchzuführen. Auch an der Börse findet BioNTech in die Erfolgsspur zurück. So verbesserte sich die Aktie gestern um mehr als fünf Prozent und verzeichnet heute abermals ein Plus von mehr als drei Prozent. Derzeit kostet das Papier so viel wie noch nie im Oktober!

