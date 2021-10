Gryphon Investors gibt Übernahme von Metagenics bekannt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Die Investition wird das Ziel eines weltweit

führenden Anbieters von Ernährungsprodukten unterstützen, in Zusammenarbeit mit

Ärzten die Gesundheitsergebnisse zu verbessern



Gryphon Investors ("Gryphon"), ein führendes mittelständisches

Private-Equity-Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, eine endgültige

Vereinbarung zum Erwerb von Metagenics, Inc. von Alticor Inc. unterzeichnet zu

haben. Metagenics ist ein weltweit führendes Unternehmen für von Ärzten

empfohlene Nahrungsergänzungsmittel. In Zusammenarbeit mit der

Unternehmensleitung von Metagenics, zu der auch CEO Brent Eck gehört, wird

Gryphon weiterhin in das weltweite Ziel von Metagenics investieren, wirksame

Ernährungslösungen anzubieten, die von medizinischen Fachkräften empfohlen

werden, um Menschen zu einem glücklicheren und gesünderen Leben zu verhelfen.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der

Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet.







Metagenics wurde 1983 gegründet, hat seinen Sitz in Aliso Viejo, Kalifornien,und betreibt Standorte in Nordamerika, Europa und Australien. Das Unternehmenentwickelt klinisch erprobte und transparente Ernährungsprogramme und -produktezur Unterstützung der Gesundheit. Seine mehr als 850 natürlichenGesundheitsprodukte umfassen sieben Funktionsbereiche: Verdauung, grundlegendeGesundheit, kardiometabolische/Immunantwort, Neurologie, Immunsystem,Frauengesundheit und Adipositas. Seit über 35 Jahren arbeitet Metagenics mitÄrzten zusammen, die ihre Ernährungsprodukte empfehlen, um die Gesundheit ihrerPatienten mit messbaren Ergebnissen zu unterstützen.Das Management-Team von Metagenics wird weiterhin von CEO Brent Eck geleitet. ImRahmen der Transaktion wird der Executive Advisor von Gryphon, Steve LaMonte,zum Vorstandsvorsitzenden von Metagenics. Dies ist die vierte Investition, fürdie Gryphon und Steve LaMonte eine Partnerschaft eingegangen sind. Er wirdzusammen mit dem Operating Partner von Gryphon, Mike Ferry, dem Deal Partner vonGryphon, Matt Farron und dem Managing Director von Gryphon, Ryan Fagan, alseiner von mehreren Gryphon-Beiräten dem Vorstand beitreten. Die Transaktion istdie dritte Investition von Gryphon im Bereich von Gesundheitsprodukten fürVerbraucher und die erste Investition im Bereich der Ernährungsgesundheit.Der Gryphon-Operating Partner Mike Ferry erklärte: "Metagenics ist unter den vonÄrzten empfohlenen Ernährungsmarken in seinen drei geografischen Kernmärktenbesonders gut als Martktführer aufgestellt. Wir freuen uns, in die Mission vonMetagenics zu investieren und ihre Partner im Gesundheitswesen zu unterstützen,