XCMG präsentiert intelligente Lösungen für nachhaltigen Verkehr in China auf UN-Konferenz

Die intelligente 5G-Fahrerkabine von XCMG auf der Konferenz mit dem interaktiven Erlebnis, das es den Besuchern ermöglicht, die unbemannte Straßenwalze von XCMG in Xuzhou über ein VR-Headset in Echtzeit fernzusteuern, große Aufmerksamkeit erregt.

„Das VR-Headset hilft dem Benutzer, die Umgebung und damit verbundene Fahrzeug- und Bauqualitätsdaten zu überblicken und bietet eine intelligente Lösung in Gegenden, die aufgrund großer Höhen und extremen Klimabedingungen für manuellen Betrieb ungeeignet sind", erklärte Lu Chuan, Präsident von XCMG. „XCMG stützt sich auf eine innovationsgetriebene Entwicklungsstrategie und bietet weiterhin die besten Produkte und Dienstleistungen für Bauunternehmen und Kunden weltweit an."

Aufgrund seiner relativ fest definierten und ohne viel Personal auskommenden Merkmale könnte der Bereich Straßenmaschinen möglicherweise der erste Sektor in der Baumaschinenindustrie sein, der umfassend im unbemannten Betrieb durchgeführt wird", erklärte Cui Jisheng, Geschäftsführer von XCMG Road Machinery. Und dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Informationstechnologie und KI ist das standardisierte Bauen mit unbemannten Maschinen nicht mehr außer Reichweite. XCMG verfügt jetzt über die größte unbemannte Straßenbauflotte der Welt und hat mehrere Projekte abgeschlossen, darunter auch die Instandhaltung der Schnellstraße zwischen Shanghai und Nanjing.

XCMG Road Machinery hat an vielen großen Rekordbauprojekten in China und im Ausland mitgewirkt, darunter der Qinghai-Tibet-Highway in 4.500 Metern Höhe, die längste Wüsten-Autobahn der Welt, der Autobahn Peking-Ürümqi, die höchste Brücke der Welt, die Beipanjiang-Brücke, sowie der Nairobi-Expressway in Kenia, der Hoima International Airport in Uganda, Afrikas größte Ölraffinerie, die Dangote-Raffinerie in Nigeria, und andere.

„Vom Lieferkettenmanagement, Design und der Forschung und Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Wiederaufbereitung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg hat XCMG die Struktur angepasst, Verbindungen optimiert, Energie eingespart und Emissionen reduziert. Der Betrieb von XCMG konzentriert sich seit jeher auf grüne und nachhaltige Entwicklung, und wir haben die Tradition von Profit als alleinigem Ziel für den Geschäftsbetrieb hinter uns gelassen", so Wang Min, Vorsitzender und CEO von XCMG.

