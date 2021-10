Aareal-Interessent TowerBrook springt ab / Jüngst hatte die Aareal Bank von Gesprächen mit Centerbridge, TowerBrook und Advent über eine Übernahme informiert. Nun gibt es nur noch zwei Interessenten.

Frankfurt (ots) - Die an einer Übernahme der Aareal Bank interessierte Gruppevon Finanzinvestoren schrumpft. TowerBrook hat das Konsortium ausFinanzinvestoren verlassen, wie die Börsen-Zeitung am Dienstag aus zweivoneinander unabhängigen Quellen erfahren hat. Eine Sprecherin der Aareal Bankbestätigt auf Anfrage, "dass sich das Konsortium verändert hat und die Gesprächenun unter Führung von Centerbridge und Advent fortgeführt werden". Zu denGründen des Ausscheidens TowerBrooks war am Dienstag nichts zu erfahren. DassTowerBrook in den vergangenen Tagen das Interesse am WiesbadenerImmobilienfinanzierer als gemeinsames Übernahmeziel verloren hat, ist damitebenso möglich wie etwa Uneinigkeit im Bieterkonsortium.Die Aareal Bank hatte vor annähernd zwei Wochen " ergebnisoffene Gespräche übereine mögliche Mehrheitsbeteiligung einer Gruppe von Finanzinvestoren unterFührung von Centerbridge und TowerBrook, sowie unter weiterer Beteiligung vonAdvent" öffentlich gemacht. Die Ad-hoc-Nachricht hatte den Aktienkurs derGesellschaft daraufhin um 19% auf 28,22 Euro in die Höhe katapultiert, nahe anden indikativen Preis von 29 Euro, den die drei Interessenten der Aareal Bankzufolge in den Raum gestellt haben. Der Preis entspricht laut Aareal einerPrämie von rund 35% auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurswährend der vorangegangenen drei Monate . Am frühen Dienstagnachmittag notiertendie Anteilsscheine bei 27,48 Euro, woraus sich ableiten lässt, dass dieInvestoren in ihrer Mehrheit nach wie vor damit rechnen, dass eine Übernahme zuden genannten Konditionen zu Stande kommen wird.Derzeit befinden sich die beiden verbliebenen Bieter Centerbridge und Advent imDatenraum. Bis zu einer Entscheidung, ob die Interessenten ein formellesÜbernahmeangebot vorlegen werden, können noch einige Wochen ins Land gehen, wievergleichbare Fälle nahelegen.Advent ist für die Aareal Bank kein unbekannter Investor. Auf Drängen derAktionärsaktivitäten Teleios Capital und Petrus Advisers hatte das Institut dieBostoner Gesellschaft als Minderheitsaktionär an seiner Software-Tochter Aareonbeteiligt.TowerBrook bezeichnet sich als "disziplinierten Investor mit einem Bekentnis zufundamentalem Wert" und hat eigenen Angaben zufolge bislang 17,4 Mrd. Dollar anMitteln eingeworben. Expertise hält sich die Gesellschaft in den SektorenKonsum, Finanzdienstleistungen, Healthcare, Industrie sowie TMT zu Gute.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/5050753OTS: Börsen-Zeitung