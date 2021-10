Bei Powercell ist endlich Feuer drin!

Bei allen Powercell-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund fünf Prozent aus. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund acht Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 18,58 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Denn diese Linie verläuft bei 19,42 EUR, sodass für Powercell Abwärtstrends gelten. Aber dass selbst in Abwärtstrends immer mal wieder Überraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden müssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

