SoftServe ernennt Alfredo Rubina zum VP Financial Services Domain Solutions and Consulting

SoftServe, ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, hat Alfredo Rubina mit sofortiger Wirkung zum Vice President Financial Services Domain Solutions and Consulting ernannt. Rubina verfügt über 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Unternehmenstechnologie und Softwareverkauf, Geschäftsentwicklung und allgemeines Management in der Finanzdienstleistungsbranche. Als VP Financial Services wird er für die Definition und den Aufbau des Finanzdienstleistungsbereichs von SoftServe und der Markteinführungsstrategie in EMEA verantwortlich sein. Dies beinhaltet die Entwicklung einer vertikalen Roadmap und die Entwicklung von Angeboten/Beschleunigern, den Aufbau von Vertriebskanälen und die Entwicklung von Beziehungen zu Kundenorganisationen und Partnerunternehmen. Rubina untersteht Volodymyr Semenyshyn, Executive Vice President EMEA and Financial Services von SoftServe.

