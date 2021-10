Andersen Global setzt Expansion in Asien mit einer der größten Steuerberatungsfirmen Indonesiens fort

Andersen Global steigt in den indonesischen Markt mit Kooperationspartner Soewito, Fajar & Partners ein, einer der größten Steuerberatungskanzleien in diesem Land, die als TaxPrime firmiert.

TaxPrime wurde im Jahr 2012 von Senior Partner Soewito und dem Managing Partner Muhamad Fajar Putranto gegründet, die zuvor als Steuerbeamte für Indonesiens Generaldirektion für Steuern (Directorate General of Taxes, DGT) tätig gewesen waren. Das in Jakarta ansässige Unternehmen ist in drei Büros mit neun Partnern, drei Senior Advisors und über 170 Fachleuten tätig, die sich mit Komplettservice auf multinationale Unternehmen fokussieren, und zwar in den Bereichen Steuer- und Zoll-Compliance, Steuer- und Zollberatung, Transfer-Pricing, Streitbeilegung bei Steuer- und Zollangelegenheiten sowie internationale Steuertransaktionen und Strukturierungsmaßnahmen.