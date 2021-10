Automobili Pininfarina und BOVET 1822 präsentieren die neue Battista Tourbillon

Cambiano, Italien (ots/PRNewswire) - - BOVET 1822, Hersteller wunderschön

gestalteter und kultivierter Luxusuhren, enthüllt die erlesene neue Battista

Tourbillon, die begleitend zum rein elektrischen GT-Supersportwagen Battista

entwickelt wurde



- In enger Zusammenarbeit mit Automobili Pininfarina hat BOVET eine

Tourbillon-Uhr geschaffen, die den Battista mit unvergleichlicher Handwerkskunst

und Liebe zum Detail perfekt ergänzt





- Die beiden Marken verbindet dieselbe Vision und Kompetenz bei der Anfertigungwunderschön gestalteter und handgefertigter Kunstwerke. Diese werden mitLeidenschaft von engagierten, auf eine nachhaltige Zukunft ausgerichteten Teamsgeschaffen- Die Präsentation der neuen Battista Tourbillon kann unter folgendem Linkangesehen werden: https://youtu.be/EietR2GWT94Leistungsstark. Präzise. Wunderschön. Elegant. Diese Worte beschreiben perfektden Automobili Pininfarina Battista und jetzt auch die neue Battista Tourbillonvon BOVET 1822.Beide wegweisenden Kunstobjekte wurden parallel entworfen und teilen dieselbeDesignvision, die auf legendärem Styling und Innovation basiert. Gemeinsam sinddie neue BOVET Battista Tourbillon und der Automobili Pininfarina BattistaSinnbilder für modernen, nachhaltigen Luxus.Per Svantesson, CEO von Automobili Pininfarina , sagt: "Seit wir zum ersten Malmit Pascal Raffy und den Kunsthandwerkern von BOVET 1822 in Kontakt kamen,fühlten wir uns gegenseitig inspiriert von der Möglichkeit, eine weitereKunstform für Kunden zu schaffen, die es nach dem Inbegriff von Design undUhrmacherei verlangt. Mit der Enthüllung unserer ersten Uhr wollen wir einenweiteren Fortschritt in der Welt der handwerklichen Uhrmacherei präsentieren."EINE ZUKUNFTSVISION VON LUXUSMit dem Battista steht Automobili Pininfarina in der ersten Reihe einer neuenBewegung für nachhaltigen Luxus. Die Battista Tourbillon würdigt die Schaffungdes ersten in Cambiano entworfenen und vollständig dort gebauten Autos.Der weltweit erste rein elektrische GT-Supersportwagen wurde bereits mehrfachfür sein herausragendes Design ausgezeichnet, während die Produktion der letztenVorserien-Battista abgeschlossen wird. Jeder Battista wird nach den persönlichenSpezifikationen des Kunden maßgeschneidert, was eine konkurrenzlose Exklusivitätgewährleistet.Auf genau dieselbe Weise wird bei BOVET von den geschicktestenPräzisionshandwerkern der Welt ein handgefertigtes Meisterwerk angefertigt. Dasbietet die Freiheit, hochgradig maßgeschneiderte Produkte zu kreieren undgleichzeitig höchste Qualität zu gewährleisten.Pascal Raffy, Eigentümer von BOVET 1822, sagt: "Die Welt wird nachhaltiger und