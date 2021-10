Die Investoren sind derzeit in einer kognitiven Dissonanz: sie sind bullisch für Aktien, aber pessimistisch für die Wirtschaft, wie die neueste Umfrage der Bank of America zeigt. Wie paßt das zusammen?

Die Investoren sind derzeit in einer kognitiven Dissonanz: sie sind bullisch für Aktien, aber pessimistisch für die Wirtschaft, wie die neueste Umfrage der Bank of America zeigt. Wie paßt das zusammen? In der Coronakrise war das noch begründbar: egal was die Wirtschaft macht, die Aktien profitierten damals von der Liquiditäts-Flut der Notenbanken. Aber das wird sich so nicht wiederholen - eher das Gegenteil: die Fed wird aufgrund der Inflation eher die Liquidität verknappen müssen. Inzwischen handeln die US-Indizes ganz nahe der Allzeithochs - sie gehen davon aus, dass schon bald alles wieder gut werden wird mit Energiepreisen, Lieferketten und Materialmangel..

