PyroGenesis erhält von Innovative Solutions Canada Phase-2-Auftrag in Höhe von $1,15 Mio. zur Entwicklung einer Hybridanlage für die Verarbeitung von Keramikpulver

Kohlenstoff-Nanoröhrchen besitzen ein erhebliches Potenzial zur mechanischen Verstärkung in Verbundwerkstoffen, einschließlich keramischer Verbundwerkstoffe. Jedoch konnte aufgrund der Bündelung der Kohlenstoff-Nanoröhrchen dieses Potenzial noch nicht genutzt werden. Das PyroGenesis-System nutzt ein thermisches Plasmaverfahren, um Kohlenstoff-Nanoröhrchen gleichzeitig zu synthetisieren und sie in einem einzigen Plasmareaktor auf dem Keramikpulver abzulagern. PyroGenesis ist dabei, eine integrierte und automatisierte Anlage zu bauen, um qualitativ hochwertige keramische Pulverprodukte auf sichere, wirtschaftliche und hoch skalierbare Weise herzustellen. PyroGenesis optimiert zunächst das Verfahren und schließt dann die Konstruktion und Fertigung der Anlage ab. Das Phase-2-Projekt folgt einem erfolgreichen Phase-1-Konzeptnachweis (Proof of Concept).

„Der wichtigste Wettbewerbsvorteil unserer Lösung ist die Möglichkeit, Keramikpulver im gleichen Reaktor wie die Kohlenstoff-Nanoröhrensynthese zu verarbeiten, was die Produktion in einem einzigen Schritt ermöglicht“, sagte Pierre Carabin, CTO und Chief Strategist von PyroGenesis. „Wir glauben, dass sich dieses Verfahren als wesentlich effizienter und skalierbarer erweisen wird als herkömmliche Technologien wie das CVD-Verfahren (Chemical Vapor Deposition-Verfahren). Darüber hinaus glauben wir, dass unsere Technologie in der Lage ist, eine Vielzahl von Verbundwerkstoffen zu verarbeiten, was zur Entwicklung neuer IP- und Produktlinien für andere Technologien zur Herstellung von Spezialpulvern führen könnte.“