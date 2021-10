Merck mit Katapult-Start!

Bei Merck feiern heute die Bullen. Die Aktie liegt immerhin rund drei Prozent in der Gewinnzone. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 79,20 USD hingeblättert werden. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Kursverlauf von Merck der letzten drei Monate.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 84,56 USD liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Für Merck geht es jetzt also um die Wurst!

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 75,66 USD, womit sich Merck in Aufwärtstrends befindet. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

