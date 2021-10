GLG reicht Registrierungserklärung für den geplanten Börsengang ein

NEW YORK, 19. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- GLG (Gerson Lehrman Group, Inc.), ein führendes globales Insight Network, gab heute bekannt, dass es bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC") eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 für einen geplanten Börsengang seiner Stammaktien eingereicht hat. Die Anzahl der anzubietenden Aktien und die Preisspanne für das vorgeschlagene Angebot sind noch nicht festgelegt worden. GLG beabsichtigt, seine Stammaktien am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol „GLGX" zu notieren.

Morgan Stanley & Co. LLC und Goldman Sachs & Co. LLC werden als gemeinsame Konsortialführer für das geplante Angebot fungieren. BofA Securities, Barclays, Jefferies, Baird und William Blair werden als Joint Bookrunning Manager für das geplante Angebot fungieren. AmeriVet Securities, R. Seelaus & Co., LLC, Ramirez & Co, Inc. und Siebert Williams Shank werden als Co-Manager für das vorgeschlagene Angebot fungieren.