Walmart mit ordentlich Feuer!

Walmart springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund zwei Prozent. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Mit dem Anstieg auf 144,73 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Zuletzt lag dieses Top bei 144,58 USD. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten. Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Wenn es danach geht, verläuft Walmart nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 141,91 USD befindet. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

