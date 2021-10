Barsele kündigt Handelsaufnahme am OTCQB Venture Market in den USA an

19. Oktober 2021: Vancouver, BC: Barsele Minerals Corp. - (TSX.V: BME) (das „Unternehmen“ oder „Barsele“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun zum Handel am OTCQB Venture Market („OTCQB“) in den Vereinigten Staaten (die „USA“) unter dem Kürzel „BRSLF“ zugelassen sind. Die Stammaktien des Unternehmens notieren weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „BME“.

Der OTCQB ist für US-amerikanische und international Unternehmen in der Früh- und Entwicklungsphase gedacht. Für eine Zulassung müssen Unternehmen bestimmte Bedingungen erfüllen, unter anderem die Einreichung testierter Geschäftsabschlüsse, aktuelle Offenlegungspflichten, ein Mindestangebotspreis sowie eine jährliche Prüfung und Zertifizierung des Managements. Die Qualitätsstandards des OTCQB bieten größere Transparenz und Offenheit ebenso wie verbesserte technologische Funktionen und Vorschriften, um die Zugänglichkeit von Informationen und die Handelsmöglichkeiten für Investoren zu verbessern.

Barseles President und CEO Gary Cope sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über diesen neuen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens, zumal wir unsere Reichweite auf die US-Kapitalmärkte ausweiten wollen. Die OTCQB-Plattform ermöglicht Barsele Zugang zu einer größeren Anlegerbasis und verhilft dem Unternehmen in Folge zu mehr Liquidität und hoffentlich mehr Aktionären.“

Über das Projekt Barsele

Das Projekt Barsele liegt am westlichen Rand des „Skellefte Trends“ aus dem Proterozoikum, einem produktiven Gürtel aus vulkanogenen Massivsulfid-Lagerstätten, der die „Gold Line“ im Norden Schwedens durchkreuzt. In dieser Region und auf dem Konzessionsgebiet sind sowohl polymetallische Lagerstätten als auch orogene Goldlagerstätten in Intrusivgestein vorhanden. Zu den aktuellen und ehemaligen Produzenten in dieser Region gehören Boliden, Kristineberg, Bjorkdal, Svartliden und Storliden.

Über Barsele Minerals Corp.

Barsele ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, das von der Belcarra Group geleitet wird und sich aus hochqualifizierten Bergbaufachleuten zusammensetzt. Barseles Hauptkonzessionsgebiet ist das Barsele-Goldprojekt in Västerbottens Län, Schweden, ein Joint Venture mit Agnico Eagle. Ein geänderter NI 43-101-konformer technischer Bericht zum Projekt Barsele mit Gültigkeitsdatum vom 21. Februar 2019 wurde am 16. Dezember 2020 bei SEDAR eingereicht.