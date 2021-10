Netflix Q3 Earnings, Net Adds Better Than Consensus Estimates Autor: PLX AI | 19.10.2021, 22:02 | | 30 0 | 0 19.10.2021, 22:02 | (PLX AI) – Netflix Q3 revenue USD 7,500 million vs. estimate USD 7,480 million.Q3 operating margin 23.5%Q3 EPS USD 3.19 vs. estimate USD 2.56Q3 net income USD 1,449 million vs. estimate USD 1,159 millionQ3 net adds USD 4.38 million vs. estimate USD … (PLX AI) – Netflix Q3 revenue USD 7,500 million vs. estimate USD 7,480 million.Q3 operating margin 23.5%Q3 EPS USD 3.19 vs. estimate USD 2.56Q3 net income USD 1,449 million vs. estimate USD 1,159 millionQ3 net adds USD 4.38 million vs. estimate USD … (PLX AI) – Netflix Q3 revenue USD 7,500 million vs. estimate USD 7,480 million.

Q3 operating margin 23.5%

Q3 EPS USD 3.19 vs. estimate USD 2.56

Q3 net income USD 1,449 million vs. estimate USD 1,159 million

Q3 net adds USD 4.38 million vs. estimate USD 4 million

Outlook Q4 revenue USD 7,712 million

Outlook Q4 net income USD 365 million

Outlook Q4 EPS USD 0.8

Outlook Q4 net adds USD 8.5 million



