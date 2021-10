Adagio Therapeutics kündigt neue In-vitro-Daten zur umfassenden Neutralisationswirkung von ADG20 gegenüber allen bekannten SARS-CoV-2-Varianten an

Die Daten werden auf der 2021 ISIRV-WHO Virtual Conference vorgestellt

WALTHAM, Mass., Oct. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc., (Nasdaq: ADGI) ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung antikörperbasierter Lösungen für Infektionskrankheiten mit Pandemiepotenzial konzentriert, hat heute neue In-vitro-Daten bekanntgegeben. Diese haben eine Neutralisationswirkung von ADG20, dem monoklonalen Antikörper (mAb) des Unternehmens, gegen eine Vielzahl unterschiedlicher, derzeit auftretender SARS-CoV-2-Varianten, einschließlich der neuen Lambda- und Mu-Varianten, nachgewiesen. Insbesondere zeigen die Ergebnisse, dass ADG20 in vitro eine umfassende Neutralisationswirkung gegenüber allen getesteten SARS-CoV-2-Varianten zeigte, einschließlich derjenigen mit verringerter Empfindlichkeit gegenüber mAb-Produkten, die derzeit per Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) verfügbar sind oder sich in der späten Entwicklungsphase befinden. Diese Daten werden im Rahmen einer Postersession auf der 2021 ISIRV-WHO Virtual Conference vorgestellt, die vom 19. bis 21. Oktober 2021 stattfindet. Darüber hinaus präsentiert Adagio ein weiteres Poster mit kürzlich angekündigten Daten aus der laufenden Phase-I-Studie des Unternehmens zu ADG20 bei gesunden Teilnehmern.



„Diese neuen Daten zu Varianten sind ein weiterer Beleg für das Potenzial von ADG20 bei der Bekämpfung der anhaltenden COVID-19-Pandemie sowie möglicher zukünftiger Ausbrüche durch andere SARS-ähnliche Viren“, so Laura Walker, Ph.D., Mitbegründerin und Chief Scientific Officer von Adagio. „Wir haben diesen mAb bewusst so konzipiert, dass er sowohl eine umfassenden Neutralisationswirkung als auch eine Halbwertszeit bietet, die sein potenzielles Schutzfenster erweitert. Dies sind entscheidende Merkmale, die ihn von anderen Therapien unterscheiden können, die derzeit per EUA verfügbar sind oder sich in der Entwicklung befinden. Mit den derzeit laufenden globalen Phase-II/III-Präventions- und -Behandlungsstudien freuen wir uns darauf, unsere Beurteilung von ADG20 und seiner möglicherweise entscheidenden Rolle bei der Auswahl von Behandlungsoptionen bei COVID-19 fortzusetzen. ADG20 wird in klinischen Studien als einzelne intramuskuläre Injektion verabreicht und ist auf einen Schutz von bis zu einem Jahr ausgelegt. ADG20 wird derzeit als Behandlung für Hochrisikopatienten und/oder als Impfstoffzusatz, einschließlich für immungeschwächte Personen, untersucht.“