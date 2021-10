HSBC Expat Explorer 2021 (Photo: Business Wire)

Der Hauptgrund für diesen Optimismus ist die Hoffnung, wieder "normal" leben zu können (75 %), aber sechs von zehn Befragten (61 %) sind auch wegen der Lebensqualität positiv gestimmt, die sie dann genießen können. Am optimistischsten sind die Expats in Taiwan (85 %), dicht gefolgt von denen in Australien, Neuseeland und Vietnam (alle 83 %).

Angesichts der Tatsache, dass sich die Welt während der Pandemie in einem Zustand der Veränderung befand, lässt die Studie darauf schließen, dass Orte, an denen ein Gefühl der Stabilität aufrechterhalten wurde, hoch im Kurs standen. Fast alle Expats in Australien, der Schweiz und Jersey (Kanalinseln) würden ihren Standort in den nächsten 12 Monaten als "stabilen" Wohnort empfehlen - Australien (92%), Schweiz (92%), Jersey (90%).

Der Wunsch der Expats, im Ausland zu leben und zu arbeiten, hat durch die Pandemie nicht abgenommen - die Mehrheit plant weiterhin, in absehbarer Zukunft in ihrem Gastland zu bleiben, wobei 80 % mindestens für das nächste Jahr in ihrem Gastland bleiben wollen und gerade einmal 7 % einen Umzug planen.

Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass Expats eher ihren persönlichen Lebensstil in den Vordergrund stellen als die klassischen Beweggründe für einen Umzug, wie etwa das berufliche Fortkommen (34 %) oder die Erweiterung ihres beruflichen Netzwerks (31 %). Die fünf wichtigsten Ziele, die Expats in den nächsten 12 Monaten erreichen wollen, sind:

Kennenlernen der lokalen Umgebung (50 %) Reisen (47 %) Verstehen und Erkunden der lokalen Kultur (47 %) Neue Freunde finden (45 %) Mehr ausgehen (41 %)

Mehr als zwei Drittel (67 %) der Expats glauben außerdem, dass ihre Lebensqualität an ihrem derzeitigen Wohnort besser ist. Die in Indonesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten lebenden Expats fühlen sich am erfülltesten - so sagen 51 %, dass sie seit ihrem Umzug dorthin ein stärkeres Gefühl der Erfüllung empfinden. Zudem sind weltweit mehr als zwei von fünf (46 %) Expats der Meinung, dass sich ihre Gastgemeinden während der Pandemie verändert haben und sie nun mehr unterstützen.