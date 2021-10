Achiko AG: Marktausblick und Update zum Produktionsplan von AptameX

- Nach Erhalt der Produkt- und Registrierungsgenehmigung im August durch das indonesische Gesundheitsministerium ist Achiko bestens positioniert, um bis zu einer Million AptameX-Testkits im vierten Quartal 2021 zu produzieren. Wenn es die Lieferkette zulässt, sogar mehr.

- Ebenfalls sind AptameX und Teman Sehat langfristig gut positioniert, um stark von den zu erwartenden Massentests in der Post-Covid-19-Welt zu profitieren. Dies aufgrund ihrer überlegenen spezifischen chemischen Eigenschaften sowie des besseren und kostengünstigeren Dienstleistungsmodells.

- Achiko rechnet im November mit einer weiteren Zulassung für sein optimiertes AptameX-Testkit der zweiten Generation.

- Achiko setzt für AptameX auf ein Produktionsmodell, das in ähnlicher Form für die Produktion von Softdrinks angewandt wird. Die Massenproduktion von Schlüsselmaterialien ist in Taiwan angesiedelt während die Kunststoffproduktion, die Montage und der Vertrieb zentralsisiert in Indonesien erfolgt. Nach nach Erhalt der CE-Kennzeichnung wird das Produktionsmodell in anderen Ländern nachgebildet, um die Produktion auf bis zu hunderte von Millionen Tests pro Monat zu steigern.

Zürich, 20. Oktober 2021: Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SWX: ACHI, ISIN CH0522213468) («Achiko», das «Unternehmen») gibt ein Update zu seinen Produktions- und Kapazitätsplänen für AptameXTM, seinem firmeneigenen, kostengünstigen Covid-19-Schnelltest, der in die digitalen Gesundheitspass-App Teman SehatTM («Health Buddy») integriert ist.

Nach der Produktzulassung im August strebt das Unternehmen nun die Produktionsaunfahme und den den Verkaufstart im letzten Quartal 2021 an. Die wichtigsten Materialien werden aus Taiwan bezogen, darunter das Aptamer und die kolloidale Goldlösung («die Reagenzien»), sowie eine Reihe von UV-Spektralphotometern (UVS). Kunststoffe, Verdünnungsmittel und die Montage werden zentral in Indonesien durchgeführt. Sobald Achiko auf die Nachfrage aus anderen Ländern reagieren kann, wird das derzeitige Geschäftsmodell mit lokalen Kunststoffprodukten und Montagearbeiten dort nachgebildet, während die Produktion der Reagenzien in Taiwan beibehalten wird. Für die erste Generation werden handelsübliche Kunststoffe verwendet, unmittelbar anschliessend wird eine verbesserte Version mit massgeschneiderten Kunststoffen folgen.