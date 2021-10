Von Bausparen bis Förderkredit - so wird der Traum vom Eigenheim Wirklichkeit (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Den Status Quo klären: Wie sieht meine finanzielle Lage aus? - Jetzt aktiv werden: Welche Fördermöglichkeiten gibt es? - Jeder Fall ist einzigartig: Mit Unterstützung von Experten schneller ans Ziel kommen



Das Häuschen am Stadtrand, die Wohnung in Zentrumsnähe, der umgebaute Bauernhof auf dem Land; für unzählige Familien in Deutschland ist der Wunsch nach Wohneigentum - auch verstärkt durch die andauernde Corona-Pandemie - weiterhin ungebrochen. In Zeiten niedriger Zinsen sind vor allem auch Fördermöglichkeiten spannend für zukünftige Bauherren. Da die Immobilienpreise immer weiter klettern und kaum ein Ende in Sicht ist, können staatliche Hilfen den entscheidenden Unterschied bei der Finanzierung machen. Die Finanzcoachs der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) geben Tipps, welche Arten der Förderung es gibt und wie Sie sich staatliche Zuschüsse sichern können.