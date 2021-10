Nestle Raises Full-Year Organic Growth Outlook to 6-7% Autor: PLX AI | 20.10.2021, 07:17 | | 14 0 | 0 20.10.2021, 07:17 | (PLX AI) – Nestle 9-month organic growth 7.6%.9-month revenue CHF 63,300 millionOutlook FY organic growth 6-7%Outlook FY adjusted EBIT margin 17.5%Guidance reflecting initial time delays between input cost inflation and pricing, as well as the … (PLX AI) – Nestle 9-month organic growth 7.6%.9-month revenue CHF 63,300 millionOutlook FY organic growth 6-7%Outlook FY adjusted EBIT margin 17.5%Guidance reflecting initial time delays between input cost inflation and pricing, as well as the … (PLX AI) – Nestle 9-month organic growth 7.6%.

9-month revenue CHF 63,300 million

Outlook FY organic growth 6-7%

Outlook FY adjusted EBIT margin 17.5%

Guidance reflecting initial time delays between input cost inflation and pricing, as well as the one-off integration costs related to the acquisition of The Bountiful Company's core brands

Beyond 2021, mid-term outlook for continued moderate margin improvement remains unchanged

Underlying earnings per share in constant currency and capital efficiency are expected to increase this year Nestle Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Nestle Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer