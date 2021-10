AUTO1 Group SE: AUTO1.com baut Partnerschaft mit Volvo aus

- Registrierte Volvo Händler in Deutschland können jetzt Inzahlungnahmen noch einfacher über die native AUTO1 EVA App digital bewerten und über AUTO1.com vermarkten.

- Über die Kooperation gewinnt die AUTO1 Group einen weiteren Sourcing-Kanal und stärkt somit das Angebot auf den digitalen Plattformen.

Berlin, 20.10.2021 - AUTO1.com, Europas größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen und Teil der AUTO1 Group SE, integriert das gemeinsam entwickelte "Volvo-Kauft-Ihr-Auto"-Programm in die native AUTO1 EVA App. Das Angebot zum Gebrauchtwagenkauf ist eine gemeinsame Aktion der Volvo Car Germany GmbH und AUTO1.com. Als Partner des schwedischen Premiumherstellers stellt AUTO1.com die Technologien und die B2B-Marktpreisermittlung mit dem AUTO1 Preisindikator zur Verfügung, die für die Online-Bewertung der Gebrauchtwagen genutzt wird. Durch diese Zusammenarbeit gewinnt die AUTO1 Group einen weiteren Sourcing-Kanal für Inzahlungnahmen und Leasingrückläufer.

Zusätzlich haben registrierte Volvo Partner vollen Zugang zu dem breiten Angebot an Remarketing-Services. Dazu gehören der AUTO1 Preisindikator, die mobilen Fahrzeugbewerter, Logistikdienstleistungen und ein vollständig digitales und mobiles Auktionsmanagement.

Volvo Partner digitalisieren den An- und Verkauf von Inzahlungnahmen, indem Kunden über volvocars.com einen Richtpreis für ihre Inzahlungnahmen anfragen und im Anschluss einen Termin beim Händler vor Ort buchen können. Der Volvo Händler kann mittels der AUTO1 EVA App die Inzahlungnahme beim Termin vor Ort dokumentieren und nach Ankauf per Knopfdruck über AUTO1.com an über 60.000 Händler europaweit vermarkten. Eine Fahrzeugaufnahme, insbesondere durch vereinfachte, aber detaillierte Schadens-, Foto- und Videoaufnahme, ist nun in unter 15 Minuten möglich. Mit wenigen Klicks ist das Fahrzeug digitalisiert und kann für die europaweite Auktion freigeschaltet werden. Durch die präzise Fahrzeugdokumentation bietet die benutzerfreundliche App eine hohe Datenqualität und direkten Zugang zum europaweiten B2B-Fahrzeughandel. Inzahlungnahmen, insbesondere Fremdfabrikate, können dadurch mit deutlich geringeren Standzeiten und vollständig digital zu Bestpreisen an das Händlernetzwerk mit über 60.000 Partnerhändlern von AUTO1.com europaweit vermarktet werden.