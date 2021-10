Weitere Internationalisierung der adesso Group: adesso eröffnet in Italien den zehnten Standort in Europa

DGAP-News: adesso SE / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung Weitere Internationalisierung der adesso Group: adesso eröffnet in Italien den zehnten Standort in Europa 20.10.2021 / 07:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

adesso ist nun auch in Italien vertreten. Nach der erfolgreichen Eröffnung eines Standorts in der italienischsprachigen Schweiz vor rund zwei Jahren weitet adesso seine Markttätigkeit ins südliche Nachbarland aus. Von Mailand aus wird der IT-Dienstleister künftig auch Kunden im norditalienischen Markt bedienen.

Die adesso Group ist weiterhin auf Wachstumskurs, um sich europaweit zu einem führenden, international agierenden und gut vernetzten IT-Dienstleister zu etablieren. Das zeigt sich auch in der neuesten Entwicklung: Nach der Gründung von adesso Nordics in Finnland im ersten Halbjahr 2021 eröffnet adesso nun mit adesso Italia ein weiteres Standbein in Europa. Die neue Niederlassung in Mailand ist bereits die zehnte Landesgesellschaft von adesso. Der neue Standort bietet beste Voraussetzungen, um das Marktpotenzial in Italien zu erschließen. Die zweitgrößte Stadt Italiens gehört zu den wirtschaftlich bedeutendsten Gebieten Europas, in der wichtige Industriezweige und namhafte Konzerne beheimatet sind. Einige dort ansässige international tätige Kunden bedient adesso bereits aus Deutschland beziehungsweise der Schweiz. Mit einer Präsenz vor Ort soll diese Zusammenarbeit intensiviert werden. Auch die Ausweitung bestehender Partnerschaften - wie beispielsweise mit Coconet und Red Hat - trägt dazu bei, den italienischen Markt besser und effizienter adressieren zu können.

Dirk Pothen ist Mitglied des Vorstands der adesso SE und unter anderem für die Auslandsgesellschaften in der Schweiz und in Italien verantwortlich. Er freut sich über den neuesten Standort: "Wir beobachten Norditalien schon länger. Nach der erfolgreichen Etablierung des Tessiner Standorts in Lugano ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um diesen attraktiven und äußerst dynamischen Cluster innerhalb Europas zu erschließen. Es ist ein folgerichtiger Schritt, um die Internationalisierung der adesso Group weiter voranzutreiben."