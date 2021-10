JAB und BNP Paribas Cardif geben strategischen Zusammenschluss für Gesundheitspflege für Haustiere bekannt

JAB und der Versicherer BNP Paribas Cardif haben heute einen strategischen Zusammenschluss bekannt gegeben, in dessen Rahmen beide Unternehmen in GB, EMEA und Lateinamerika eine Reihe von Haustierversicherungsleistungen anbieten werden. Es besteht die Aussicht, dass im Laufe der Zeit noch weitere Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitspflege für Haustiere hinzukommen werden. Im Rahmen der Vereinbarung wird JAB eine Mehrheitsbeteiligung an einer neuen Holdinggesellschaft innehaben, zu der BNP Paribas Cardif mit seiner Tochtergesellschaft Cardif Pinnacle beitragen wird, deren Schwerpunkt auf dem wachstumsstarken Sektor für Haustierversicherungen liegt. BNP Paribas Cardif wird sich weiter maßgeblich an den Aktivitäten im Bereich Gesundheitspflege für Haustiere beteiligen und die Entwicklung dieses Zusammenschlusses weiterhin mit einem Anteil am Unternehmen unterstützen. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen wie etwa der Genehmigung vonseiten der zuständigen Behörden.

Cardif Pinnacle hat ein führendes Unternehmen für Haustierversicherungen aufgebaut, das Lösungen für Partner und Haustierbesitzer auf der Grundlage von Innovationen und einer skalierbaren Plattform anbietet. Die Geschäftsidee des Unternehmens beruht auf digitalen Services, künstlicher Intelligenz und der ständigen Verbesserung sowohl der Technologien als auch der Customer Journey. So soll der sich weiterentwickelnde Bedarf der Partner und Kunden von Cardif Pinnacle unterstützt werden.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit JAB ein ganzheitliches Paket mit Versicherungs- und Gesundheitsleistungen für Haustiere liefern können“, sagte Pauline Leclerc Glorieux, CEO von BNP Paribas Cardif. „Wir sind überzeugt davon, dass uns die Kombination aus dem Know-how von BNP Paribas Cardif über globale Partnerschaften und den starken technischen Ressourcen, die das Unternehmen aus umfassender Erfahrung gewinnen konnte, mit dem Fachwissen von JAB beim Aufbau von Weltklassemarken und der Entwicklung von Plattformen in eine ideale Position bringt, um zu einem der führenden Akteure in der wachsenden Branche der Gesundheitspflege für Haustiere zu werden.“