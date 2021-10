Graph Blockchains Babbage Mining macht 88 % Gewinn

Toronto, Ontario - 20. Oktober 2021 - Graph Blockchain Inc. („Graph“) oder (das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich, ein Update über die Kryptowährung Cardano und die Positionen des Unternehmens durch seine 100%ige Tochtergesellschaft Babbage Mining Corp. in Cardanos Native-Token („ADA“) zu geben.

Das Unternehmen hat seine ADA-Positionen aufgegeben und freut sich bekannt zu geben, dass es in einem Zeitraum von 7 Monaten, beginnend am 29. März 2021, Kapitalgewinne und Renditen in Höhe von $703.700 oder 88 % erwirtschaftet hat. Die Tochtergesellschaft hatte insgesamt digitale Assets im Wert von CAD800.000 erworben.

Paul Haber, CEO von Graph Blockchain Inc., sagte: „Das Unternehmen ist mit dem Wachstum, das wir bisher mit der Wertsteigerung unseres wachsenden Krypto-Portfolios erzielt haben, äußerst zufrieden. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir die Krypto-Vermögenswerte im Portfolio weiter beobachten, während wir unsere Cash-Positionen weiter monetarisieren und kontinuierlich Innovationen im dezentralen Finanzmarkt verfolgen.“

Mit der fortschreitenden Reife des Krypto-Finanzbereichs bietet das Team von Babbage Mining eine starke Performance, besitzt ein umfangreiches dezentrales Finanzwissen, hat eine unglaubliche Perspektive auf den Kryptowährungsmarkt, die auf die Wertsteigerung des Portfolios ausgerichtet ist.

Durch das Mining von Altcoins durch Proof of Stake kann Babbage seinen Anlegern den Zugang zu dem riesigen aufstrebenden Markt der Kryptowährungen mit den erheblichen technologischen Umwälzungen und potenziellen Gewinnen, die Altcoins darstellen, ermöglichen.

Über Graph Blockchain Inc.

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFI). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake („POS“)-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO [Initial DEX (decentralised exchange) Offerings] fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Darüber hinaus bietet Graph seinen Aktionären durch die Investition in New World ein Engagement im entstehenden und schnell wachsenden NFT-Markt.