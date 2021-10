'KeHE' übernimmt den Vertrieb - Nabati Cheeze jetzt in den gesamten USA erhältlich!

Die Nabati Foods Global Inc. (ISIN: CA62955C1086 ; WKN: A3C4PW) , ein kanadisches Food-Tech-Unternehmen, das gesundheitsbewussten Verbrauchern natürliche, pflanzliche, gluten-, gentechnikfreie und milchfreie Vollwertkost anbietet, freut sich die Vertriebspartnerschaft mit dem großen Bio-Lebensmittelhändler "KeHE" bekannt geben zu können. In Kürze wird der "Nabati Cheeze" in den gesamten USA erhältlich sein - und zwar in den Sorten Mozzarella und Cheddar. Nabati Cheeze ist milchfrei, sojafrei, pflanzlich und wird aus natürlichen Zutaten hergestellt.

"KeHE" ist ein nationaler Lebensmittelgroßhändler, der mit Lebensmittelgeschäften, Supermärkten, Vitamin- und Kosmetikgeschäften sowie Online-Anbietern zusammenarbeitet. Das Unternehmen verfügt über 16 starke Vertriebszentren in ganz Nordamerika. Derzeit vertreibt das Unternehmen bereits die vier milchfreien Käsekuchen von Nabati an 433 Läden in den gesamten USA.

"Ursprünglich haben wir Nabati Cheeze entwickelt, weil wir eine Pizza auf pflanzlicher Basis kreieren wollten, die nicht als Kompromiss empfunden wird. Für uns war alles andere auf dem Markt einfach nicht ausreichend, sei es der Geschmack, die Konsistenz oder die langen, unverständlichen Zutatenlisten", so der CEO von Nabati Foods, Ahmad Yehya und ergänzte: "Wir haben ein Produkt geschaffen, das die gleiche Konsistenz und Beschaffenheit wie Milchkäse aufweist und sogar genauso schmilzt wie Milchkäse. [...] Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Vertriebspartner wie "KeHE" wird uns dabei helfen, mehr Lebensmittelhändler zu erreichen und unsere Einzelhandelspräsenz in ganz Nordamerika zu erweitern. Wir freuen uns sehr über die Ausweitung unserer Partnerschaft mit KeHE, mit der wir Nabati Cheeze mehr Verbrauchern in den USA zugänglich machen können."

Alle Produkte von Nabati Foods sind koscher, vegan, eifrei, milchfrei, glutenfrei und werden ohne GMOs (genetisch veränderte Lebensmittel) oder raffinierten Zucker hergestellt. Insgesamt gibt es vier charakteristische Produktlinien, neben den flüssigen Eiern auf pflanzlicher Basis gibt es den milchfreien Käsekuchen, die Käsealternativen (Nabati Cheeze) und das Fleisch auf pflanzlicher Basis. Damit liegt Nabati voll im Food-Trend, denn die rein pflanzlichen Lebensmittel des Food-Tech-Unternehmens werden mit minimalen Zutaten hergestellt und sind frei von üblichen Allergenen. Sie werden in ganz Nordamerika und international (etwa in Hongkong oder auf Hawai) in Lebensmittelgeschäften, in der Gastronomie und in der Industrie vertrieben. Vor allem im größten Markt für die sogenannten "Alternative Foods" auf der ganzen Welt, den USA, expandiert Nabati stringent und kontinuierlich. Der "Nabati Cheeze" erweitert nunmehr das bereits erhältliche und sehr erfolgreiche Produktangebot von Nabati Foods in den Vereinigten Staaten. "Nabati Cheeze" wird ohne Kasein (das ist der Name für den Proteinanteil der Milch) oder Soja hergestellt und kann sowohl in warmen als auch in kalten Gerichten genossen werden. Es wird aus Bio-Kartoffelstärke und isoliertem Erbsenprotein hergestellt. Das Produkt hat nur 70 Kalorien pro Portion, zwei Gramm Kohlenhydrate und keinen Zucker.