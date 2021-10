 FourKites erweitert seine marktführende Ocean Visibility Plattform mit branchenweit erstem dynamischen ETA für die Seeschifffahrt und neuen Tools für das Management von Demurrage and Detention

FourKites , die weltweit führende Plattform für Supply-Chain-Transparenz in Echtzeit, hat heute im Rahmen seines Angebots ‚Dynamic ETA for Ocean‘ neue KI-gestützte Innovationen vorgestellt. Diese bieten Verladern, Spediteuren und 3PLs die präzisesten Ankunftszeitvorhersagen (ETAs) des Marktes für 100 Prozent ihrer weltweiten Seefrachtsendungen über alle Fahrspuren hinweg. Darüber hinaus hat das Unternehmen neue Funktionen zur Überwachung und Minderung von Demurrage- und Detention-Gebühren eingeführt. Mit diesen neuen Erweiterungen bietet FourKites nun die fortschrittlichste und robusteste Lösung auf dem Markt für Echtzeit- und prädiktive Lieferkettentransparenz, Ausnahmemanagement und Kostenkontrolle in der Seefahrt.

FourKites Expands its Market-Leading Ocean Visibility Platform with Industry-First Dynamic ETA for Ocean Shipping and New Tools to Manage Demurrage and Detention (Photo: Business Wire)

Die leistungsstarken neuen Tools wurden als direkte Reaktion auf die anhaltenden Störungen in der Seeschifffahrt entwickelt, die zu Verzögerungen bei der Verschiffung führen und die Gebühren und damit verbundenen Kosten in die Höhe treiben. Hafenüberlastung, Verspätungen von Schiffen und fehlerhafte oder unvollständige Dokumente sind in normalen Zeiten übliche Herausforderungen für Seeverlader. Die weltweite Containerknappheit, Hafenschließungen, Naturkatastrophen, die COVID-19-Pandemie und andere Vorfälle der letzten Zeit haben diese Probleme noch verschärft und zu einer Anhäufung von Demurrage- und Detention-Gebühren geführt, die sich auf mehrere Tausend Euro pro Container und Tag belaufen - und die die jährlichen Transportkosten für Verlader in die Millionenhöhe treiben können.

Die jüngsten Erweiterungen der ‚Dynamic ETA for Ocean‘-Lösung von FourKites bieten automatisierte und vorausschauende ETAs in Echtzeit, die 20 bis 40 Prozent genauer sind als die von den Reedereien generierten ETAs. Diese neue KI-gesteuerte Funktion basiert auf der patentierten Smart Forecasted Arrival-Technologie von FourKites und vereint Reise- und Routingdaten sowie Kapitänsdaten mit mehr als 5 TB historischer AIS-Schiffsdaten (Automatic Identification System) und sechs Millionen Hafen-zu-Hafen-Fahrten auf 100.000 Routen weltweit in den letzten zwei Jahren.