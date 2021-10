ExaGrid ist Finalist der SDC Awards 2021

ExaGrid , die einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung der Branche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für die 12. Ausgabe der jährlichen Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awardsin vier Kategorien nominiert wurde, die sich der Würdigung und Auszeichnung erfolgreicher Produkte und Dienstleistungen widmen, welche die Grundlage für die digitale Transformation bilden. Bewertung zur Ermittlung des Gewinners in jeder Kategorie ist bereits angelaufen und endet am 17. November. Die Gewinner der SDC Awards 2021 werden am 24. November im Rahmen einer Preisverleihung in London bekannt gegeben.

Zu den Auszeichnungskategorien, für die ExaGrid nominiert wurde, gehören:

Vertriebskanal-Programm des Jahres

Speicher-Hardware-Innovation des Jahres

Backup/Archiv-Innovation des Jahres

Speicherunternehmen des Jahres

Im Januar 2021 brachte ExaGrid eine neue Reihe von Tiered Backup Storage-Anwendungen auf den Markt, darunter die bisher größte Appliance, die EX84. Das größte ExaGrid-System, das aus 32 EX84-Appliances besteht, kann bis zu 2,7 PB vollständige Backups mit einer Einleserate von 488 TB/Stunde aufnehmen und ist damit das größte System in der Branche, das aggressive Datendeduplizierung bietet. Neben der erhöhten Speicherkapazität ist die neue EX84 um 33 % effizienter im Rack als das Vorgängermodell EX63000E. Die neuen Appliances können mit allen früheren Appliance-Modellen von ExaGrid in demselben Scale-Out-System kombiniert werden, so dass die Lebensdauer der bisherigen Investitionen der Kunden erhalten bleibt und eine Veralterung der Produkte vermieden wird.

„Wir fühlen uns geehrt, in vier Auszeichnungskategorien zu den Finalisten zu gehören, da sie die verschiedenen Sparten unseres Unternehmens widerspiegeln, die uns von anderen abheben – von unserer Innovation als einziger Anbieter von mehrstufigen Backup-Speichern über unser kontinuierliches Wachstum als Unternehmen bis hin zu unseren geschätzten Partnerschaften im Channel“, so Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. „Wir befinden uns in bester Gesellschaft mit den anderen Branchenführern, die für die diesjährigen SDC Awards nominiert sind, und wir sind gespannt, welche Unternehmen, Dienstleistungen und Produkte von den Stimmberechtigten ausgewählt werden.“