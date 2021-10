Nel: Diesen Tag müssen sich Anleger rot im Kalender anstreichen!

Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten gab es zuletzt überwiegend positive Nachrichten, doch jetzt naht ein Termin, der durchaus wieder Unbehagen auslösen könnte… In den vergangenen Wochen konnte Nel zahlreiche neue Aufträge unter anderem aus Schottland, Schweden und Frankreich vermelden. Zudem gab Nel eine neue strategische Partnerschaft mit dem japanischen Handelsriesen ITOCHU bekannt. Entscheidend dürfte allerdings etwas anderes sein…

Denn für den morgigen 21. Oktober hat NEL die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal angekündigt. Zur Erinnerung: Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal folgte für die NEL-Aktie ein heftiger Absturz an der Börse, von der sich der Kurs zuletzt aber merklich erholen konnte. Momentan notiert der Wert bei 1,35 Euro und damit ziemlich genau in der Mitte zwischen den Jahrestiefs von 1,20 Euro und den jüngsten Tops von 1,48 Euro.

Morgen wird es bei NEL also spannend. Schlagen sich die neuen Aufträge bereits spürbar in den Umsätzen nieder? Sollten Anleger jetzt also schnell noch zugreifen? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

