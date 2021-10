Bayer sendet komplett widersprüchliche Signale!

Beim Pharma-Riesen Bayer passt es derzeit nicht so recht zusammen. Das Unternehmen erzielte kürzlich seinen ersten Sieg vor einem US-Gericht in einem Glyphosat-Streit. Außerdem kündigte der Konzern an seine Sparte Environmental Science Professional verkaufen zu wollen, was einen Milliardenbetrag in die Kasse spülen dürfte. Trotzdem kommt die Aktie nicht vom Fleck und hängt unterhalb der Marke von 48 Euro fest. Das Verwunderliche daran:

Beinahe alle Experten sind sich einig, dass Bayer mit diesem Kurs massiv unterbewertet ist. So gab JPMorgan zu Wochenbeginn eine Kaufempfehlung heraus mit einem Kursziel von 67 Euro. Dieses schon optimistische Ziel liegt aber sogar noch unter der Zielmarke der DZ Bank, die Bayer sogar bei 75 Euro sieht. Beide Analysen werden von der UBS aus der Schweiz sogar getoppt, die Bayer sogar 83 Euro zutraut!

Die Experten sind sich also einig. Die Börse sieht das (noch) etwas anders… Sollten Anleger die aktuelle Schwäche zum Kauf nutzen? Wann kann Bayer das Potenzial überhaupt freisetzen? Und wie groß sind die Risiken aus der unsäglichen Glyphosat-Affäre?

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.