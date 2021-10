Ketamine One bezieht Biostrap in seine ersten Forschungsstudien ein

Vancouver, British Columbia, 20. Oktober 2021 – KetamineOne Capital Limited („Ketamine One“ oder das „Unternehmen“) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (Frankfurt: MY0), ein in der Konsolidierung ärztlicher Kliniken tätiges Unternehmen, das zu einem führenden nordamerikanischen Unternehmen in der Behandlung psychischer Erkrankungen wird, freut sich bekanntzugeben, dass es seine früher angekündigten, einarmigen, biometrischen, auf Beobachtung beruhenden Forschungsstudien (die „Forschungsstudien“) gemeinsam mit Biostrap USA, LLC („Biostrap“) an mehreren Orten in Kanada und den Vereinigten Staaten durchführen wird. Biostrap bietet klinisch validierte, tragbare Geräte und eine Fernüberwachungsplattform, die wissenschaftlich gestützte Künstliche Intelligenz („KI“) in Verbindung mit modernsten Gesundheitsanalysen und personalisierten, praktisch umsetzbaren Erkenntnissen nutzt.

Die Forschungsstudien sind die ersten ihrer Art und beinhalten die Sammlung von erweiterten Echt-Zeit-Daten von 200 Patienten, um Erkenntnisse zu Depression und posttraumatischem Stresssyndrom zu gewinnen. Biostraps Geräte messen Sauerstoffsättigung, Atmungsfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Herzfrequenz, Schlafanalyse, Gesundheit der Arterien, und vieles mehr. Die aus den Forschungsstudien gewonnenen Daten werden analysiert werden, mit dem Ziel, biometrische Signaturen zu identifizieren, die sich im Zuge von Ketamin-Behandlungen zeigen und letztendlich Ärzten helfen werden, bessere Entscheidungen in Bezug auf Dosis und Zeitrahmen zu treffen und die Möglichkeit eines Rückfalls ihrer Patienten zu mindern.

Nach Abschluss der Forschungsstudien wird Ketamine One die Möglichkeit haben, ein firmeneigenes, interaktives Dashboard und ein Tool zur Datenverwaltung zu implementieren. Damit wird die Fähigkeit geschaffen, wichtige Ergebnisse der Ketamin-Behandlung zu analysieren, zu überwachen und visuell darzustellen und Ärzten die Interaktion mit den Daten und gut informierte Entscheidungen zu ermöglichen. Kliniker können biometrische Patientendaten verfolgen, Ergebnisse medizinisch validieren und sich über auf KI-basierte Vorhersagen zu Depression informieren und dadurch die Behandlungserfahrung und Patientensicherheit verbessern.