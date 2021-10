Sienna schließt Erwerb des bohrbereiten „Lithiumprojekt Blue Clay “ im Clayton Valley, Nevada ab

Vancouver, BC, 20. Oktober 2021, Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0—Deutschland) freut sich, die am 30. September 2021 gemeldete Optionsvereinbarung zum Erwerb des Lithiumprojekts Blue Clay im Clayton Valley, Nevada nun abgeschlossen zu haben. Dieses Projekt umfasst 94 zusammenhängende lithiumhöffige Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 1950 Acres. Das Management plant nun, so bald wie möglich zu bohren, was voraussichtlich in diesem Quartal erfolgen wird.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources, erklärt: "Wir freuen uns sehr über den Abschluss des Erwerbs dieses spannenden Lithiumprojekts. Die Lithiumpreise sind diese Woche auf ein Allzeithoch gestiegen und wir freuen uns darauf, so bald wie möglich mit der Arbeit an diesem bohrbereiten Projekt zu beginnen. Nevada hat sich zu einer der begehrtesten Lithiumadressen der Welt entwickelt, und Sienna verfügt über mehrere Standorte in dieser produktiven Region. Das Management ist sehr optimistisch, was die kurzfristigen Aussichten für dieses Projekt betrifft, und erwartet einen konstanten Nachrichtenfluss."

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung hat der Optionsnehmer das ausschließliche Recht und die Option, vom Eigentümer durch die Ausgabe von insgesamt vier Millionen Stammaktien (vorbehaltlich einer viermonatigen Haltedauer) und durch Barzahlungen in Höhe von insgesamt 60.000 Dollar in bar eine 100-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft zu erwerben. Für detailliertere Angaben siehe unten:

a) Zahlung von 30.000 Dollar an den Optionsgeber ("Chancellor Corp" oder der "Optionsgeber") und Ausgabe von 2.000.000 Stammaktien an den Optionsgeber innerhalb von fünf (5) Tagen nach Genehmigung durch die TSX Venture Exchange („Börse“);

b) Zahlung von 30.000 Dollar an den Optionsgeber und Ausgabe von 1.000.000 Stammaktien an den Optionsgeber vor dem Datum, das sechs (6) Monate nach dem Datum der Genehmigung durch die Börse liegt; und

c) Ausgabe von 1.000.000 Stammaktien an den Optionsgeber vor dem Datum, das zwölf (12) Monate nach dem Datum der Genehmigung durch die Börse liegt.

1) Der Optionsnehmer stimmt auch zu, alle jährlichen Steuern und Gebühren zur Aufrechterhaltung der in Anhang „A“ aufgeführten Claims (die „Claims“) zu zahlen und dem Eigentümer einen Zahlungsnachweis vorzulegen.