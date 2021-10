HepaRegeniX startet präklinische Kollaboration mit dem Netherlands Cancer Institute, um das Potenzial seines zweiten MKK4-Inhibitor HRX-0233 in der Kombinationstherapie gegen Krebs zu untersuchen

DGAP-News: HepaRegeniX GmbH / Schlagwort(e): Kooperation HepaRegeniX startet präklinische Kollaboration mit dem Netherlands Cancer Institute, um das Potenzial seines zweiten MKK4-Inhibitor HRX-0233 in der Kombinationstherapie gegen Krebs zu untersuchen 20.10.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HRX-0233 ist ein neuer MKK4-Inhibitor und der zweite Arzneimittelkandidat aus der firmeneigenen Plattform für niedermolekulare Wirkstoffe

HRX-0223 wird in Kombination mit anderen Medikamenten zur Behandlung von Tumoren mit KRAS-Mutation, eine der häufigsten Driver-Mutationen, untersucht

KRAS-Mutationen sind mit einer geringen Überlebensrate assoziiert

Tübingen, 20. Oktober 2021 - HepaRegeniX GmbH, ein Unternehmen, das neuartige Therapien für die Behandlung akuter und chronischer Lebererkrankungen entwickelt, gab heute die Zusammenarbeit mit dem Netherlands Cancer Institute (NKI) zur Untersuchung des neuen Wirkstoffkandidaten HRX-0233 in präklinischen in-vivo-Modellen mit "Kirsten Rat Sarcoma" (KRAS)-Mutation bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft wird das NKI präklinische Untersuchungen durchführen, um die vielversprechendsten Kombinationen aus dem niedermolekularen Inhibitor der Mitogen-aktivierten Protein (MAP) Kinase Kinase 4 (MKK4) und anderen Inhibitoren des MAP-Kinase-Signalwegs zu finden. Prof. Bernard's Forschungsgruppe am NKI konnte bereits erste vielversprechende Ergebnisse in Zellkulturen erzielen.[1]

"Wir freuen uns sehr, unseren zweiten MKK4-Inhibitor-Kandidaten nun in die späte präklinische Entwicklungsphase eintreten zu sehen und mehr über das zusätzliche therapeutische Potenzial des neuen Arzneimittelkandidaten HRX-0233 für Patienten mit KRAS-mutierten Krebserkrankungen zu erfahren", sagte Dr. Michael Lutz, CEO von HepaRegeniX. "Prof. Bernards und seine Gruppe am NKI sind Experten in der Krebsforschung, insbesondere wenn es darum geht, Wirkstoffkombinationen zu entdecken, die zusammen mit einer bestimmten genetischen Mutation auf den Tumor synthetisch letal wirken."