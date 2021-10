Erweiterte Partnerschaft Von PubMatic und Semasio Bringt Mehr Reichweite für Omnicom Media Group

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Rückgangs von Third-Party-Cookies und des immer wichtiger werdenden Datenschutzgedankens ist es für Agenturen wichtig, zur Optimierung der Reichweite neue Audience Addressability-Strategien zu definieren. Ein häufig auftretendes Problem beim Targeting von Datensegmenten ist das Risiko, aufgrund schlechter Cookie-Match-Rates suboptimale Reichweiten einzufahren.

Um festzustellen, ob die Aktivierung von Datensegmenten in der SSP im Vergleich zum Targeting derselben Audience in einer Demand-Side-Plattform (DSP) zu einer verbesserten Reichweite führen würde, haben OMD Niederlande, OMG Deutschland und PubMatic die Leistung von mobilen Web- und In-App-Kampagnen mit aktivierten Semasio-Segmenten in der PubMatic SSP im Vergleich zur Aktivierung in einer DSP getestet. Die Ergebnisse für OMD Niederlande zeigten eine Reichweitensteigerung von 205% bei Verwendung von Semasio-Segmenten in der SSP im Vergleich zu den Kampagnen, bei denen die gleichen Daten auf der DSP-Seite verwendet wurden. Darüber hinaus verzeichnete OMD Niederlande durch die Aktivierung der Segmente über PubMatic eine Steigerung der Sichtbarkeit um 16% und der Klickrate (CTR) um 21%.

„Daten werden auch in Zukunft bei Addressability-Strategien eine große Rolle spielen und Werbetreibenden helfen, ihre Kampagnenziele zu erreichen“, sagt Kevin Donker, Product Lead Programmatic, OMD Niederlande. „Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die wir mit PubMatic und Semasio erzielt haben, und freuen uns darauf, die erweiterten Contextual-Fähigkeiten und eine einheitliche Targeting-Strategie zu nutzen, um Reichweite und Performance für unsere Kunden zu maximieren.“