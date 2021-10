TARGOBANK startet neues Infoangebot für Anlegerinnen und Anleger (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Neue Wertpapier-Factsheets für Investmenteinsteiger und Anlageprofis

- Focus Money startet dazu Kooperation mit der TARGOBANK

- Leserinnen und Leser können per QR-Code das neue Informationsangebot digital

abrufen



Mit ihren neuen Wertpapier-Factsheets hat die TARGOBANK ein Angebot geschaffen,

das es in der Form noch nicht auf dem Markt gab. Die Neuerungen bieten

Anlageprofis alle notwendigen Informationen zu Aktien und Derivaten auf einen

Blick, erleichtern aber auch den Einstieg für Investment-Neulinge, die

angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase und insbesondere seit Beginn der

Corona-Pandemie immer stärker in das Wertpapiergeschäft einsteigen.







der TARGOBANK und behaupten uns noch stärker im Markt", erklärt Lars Brennholt,

Abteilungsleiter Brokerage bei der TARGOBANK. "Wir haben die Factsheets völlig

neu strukturiert, verbessert und neue Funktionen eingebaut, die es so im Markt

bisher nicht gab. Dass die Fachredaktion von Focus Money darin einen echten

Mehrwert auch für ihre Leserinnen und Leser erkannt hat, sehen wir als tolle

Bestätigung für unser Angebot."



Zu den wichtigsten Funktionen gehören u.a.:



- Der Investitions-Rechner - Dieser zeigt zu jeder Aktie, welche Rendite man bei

einer beliebig wählbaren Investitionssumme über einen frei wählbaren Zeitraum

erzielt hätten. Hierbei wird erstmals auch die Dividende berücksichtigt.

- Die Krisenzeiten-Betrachtung -Dabei wird das Verhalten eines Wertpapiers und

seiner Wertentwicklung in unterschiedlichen Krisenszenarien (z.B. der Beginn

der Corona-Pandemie) aufgezeigt und mit Wettbewerberprodukten verglichen.

- Der Branchen-Wettbewerbsvergleich - Hier werden die Umsätze der gesamten

Branche ins Verhältnis zu den fünf umsatzstärksten Unternehmen der Branche und

zum Unternehmen selbst gestellt.

- Der Volatilitätsvergleich - Ein weiteres Instrument zur Risikoeinschätzung,

das die Schwankungen eines Aktienkurses mit dem dazugehörigen Index

vergleicht.



"Trotz der vielen Funktionen überzeugen die Factsheets mit ihrer

Übersichtlichkeit und sind intuitiv bedienbar", so Brennholt. Das responsive

Design ermögliche es zudem, über jedes digitale Endgerät auf die Factsheets

zuzugreifen und die nötigen Informationen übersichtlich aufbereitet abrufen zu

können.



Dass die TARGOBANK mit diesem Angebot den Nerv der Zeit trifft, wurde ihr durch

die Fachzeitschrift Focus Money bescheinigt, die eine Kooperation mit der

TARGOBANK startete. So können die Leserinnen und Leser bei jeder Besprechung von

Wertpapieren in Focus Money einfach per QR-Codes die Factsheets der TARGOBANK

mit ihrem Smartphone oder Tablet digital abrufen. "Mit diesem Zusatzangebot Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Mit den neuen digitalen Factsheets unterstreichen wir die Wertpapierkompetenzder TARGOBANK und behaupten uns noch stärker im Markt", erklärt Lars Brennholt,Abteilungsleiter Brokerage bei der TARGOBANK. "Wir haben die Factsheets völligneu strukturiert, verbessert und neue Funktionen eingebaut, die es so im Marktbisher nicht gab. Dass die Fachredaktion von Focus Money darin einen echtenMehrwert auch für ihre Leserinnen und Leser erkannt hat, sehen wir als tolleBestätigung für unser Angebot."Zu den wichtigsten Funktionen gehören u.a.:- Der Investitions-Rechner - Dieser zeigt zu jeder Aktie, welche Rendite man beieiner beliebig wählbaren Investitionssumme über einen frei wählbaren Zeitraumerzielt hätten. Hierbei wird erstmals auch die Dividende berücksichtigt.- Die Krisenzeiten-Betrachtung -Dabei wird das Verhalten eines Wertpapiers undseiner Wertentwicklung in unterschiedlichen Krisenszenarien (z.B. der Beginnder Corona-Pandemie) aufgezeigt und mit Wettbewerberprodukten verglichen.- Der Branchen-Wettbewerbsvergleich - Hier werden die Umsätze der gesamtenBranche ins Verhältnis zu den fünf umsatzstärksten Unternehmen der Branche undzum Unternehmen selbst gestellt.- Der Volatilitätsvergleich - Ein weiteres Instrument zur Risikoeinschätzung,das die Schwankungen eines Aktienkurses mit dem dazugehörigen Indexvergleicht."Trotz der vielen Funktionen überzeugen die Factsheets mit ihrerÜbersichtlichkeit und sind intuitiv bedienbar", so Brennholt. Das responsiveDesign ermögliche es zudem, über jedes digitale Endgerät auf die Factsheetszuzugreifen und die nötigen Informationen übersichtlich aufbereitet abrufen zukönnen.Dass die TARGOBANK mit diesem Angebot den Nerv der Zeit trifft, wurde ihr durchdie Fachzeitschrift Focus Money bescheinigt, die eine Kooperation mit derTARGOBANK startete. So können die Leserinnen und Leser bei jeder Besprechung vonWertpapieren in Focus Money einfach per QR-Codes die Factsheets der TARGOBANKmit ihrem Smartphone oder Tablet digital abrufen. "Mit diesem Zusatzangebot