Von Bausparen bis Förderkredit - so wird der Traum vom Eigenheim Wirklichkeit (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Den Status Quo klären: Wie sieht meine finanzielle Lage aus?

- Jetzt aktiv werden: Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

- Jeder Fall ist einzigartig: Mit Unterstützung von Experten schneller ans Ziel

kommen



Das Häuschen am Stadtrand, die Wohnung in Zentrumsnähe, der umgebaute Bauernhof

auf dem Land; für unzählige Familien in Deutschland ist der Wunsch nach

Wohneigentum - auch verstärkt durch die andauernde Corona-Pandemie - weiterhin

ungebrochen. In Zeiten niedriger Zinsen sind vor allem auch Fördermöglichkeiten

spannend für zukünftige Bauherren. Da die Immobilienpreise immer weiter klettern

und kaum ein Ende in Sicht ist, können staatliche Hilfen den entscheidenden

Unterschied bei der Finanzierung machen. Die Finanzcoachs der Deutschen

Vermögensberatung (DVAG) geben Tipps, welche Arten der Förderung es gibt und wie

Sie sich staatliche Zuschüsse sichern können.







Stelle sollte immer die Bestimmung des eigenen Vermögens stehen und die Frage,

wie viel davon für die Immobilienfinanzierung aufgewendet werden kann. Dabei

sind nicht nur klassische Ersparnisse entscheidend, sondern beispielweise auch

Vermögenswerte wie Aktien oder eine Lebensversicherung. Parallel dazu sollte

analysiert werden, wie viel Geld monatlich vom Einkommen (allein oder mit dem

Partner) zur Verfügung steht.



Welche Möglichkeiten der Förderung gibt es? Die Optionen zur Förderung des

Immobilienkaufs und -bau sind vielfältig. Der Klassiker ist für viele noch immer

das Bausparen. Hierfür ist es theoretisch nie zu spät, denn mit einem

Bausparvertrag wird gezielt Eigenkapital gebildet und gleichzeitig ein

Darlehensanspruch zu feststehenden Zinsen gesichert. Hinzu kommt, dass

vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers in Bausparverträge fließen können,

für die es im Übrigen auch staatliche Förderungen gibt. Dafür sollten aber stets

im Vorfeld die Bedingungen geklärt werden.



Wer bauspart, kann außerdem zusätzlich zehn Prozent Wohnungsbauprämie auf seine

jährlichen Einzahlungen von bis zu 700 Euro bei Alleinstehenden und 1.400 Euro

bei Verheirateten erhalten. Kriterium dabei ist unter anderem die Höhe des

jährlich zu versteuernden Einkommen: Seit 2021 wurden die Grenzen deutlich

erhöht und liegen nun bei 35.000 Euro für Alleinstehende und 70.000 Euro für

Verheiratete.



Ebenfalls spannend: Wer plant in ein energiesparendes Gebäude zu investieren,

kann außerdem Förderkredite und Zuschüsse zur "Bundesförderung für effiziente

Gebäude BEG" beantragen. So spart man nicht nur später Heizkosten, sondern

genießt bereits Vorteile, bevor das Eigenheim überhaupt fertig ist.



Fachliche Unterstützung bringt Licht ins Dunkle: In diesem Dschungel aus Spar-

und Fördermöglichkeiten kann man schnell den Überblick verlieren. Hinzu kommt,

dass jeder Fall anders ist. Je nachdem, wie der Familienstand ist und in welchem

Bundesland man wohnt, gibt es andere Möglichkeiten und Rahmenbedingungen.

Deshalb ist es unbedingt ratsam, sich den Blick "von draußen" von einem Experten

einzuholen. Die Finanzcoachs der Deutschen Vermögensberatung helfen dabei, nicht

den Kopf zu verlieren und alle Fördermöglichkeiten auszuschöpfen.



Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe



Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und

Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und

Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als

Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen.

Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.000

Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende

Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige

Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf http://www.dvag.de/ oder via

Twitter @DVAG (https://twitter.com/DVAG) .



Pressekontakt:



Deutsche Vermögensberatung

Wilhelm-Leuschner-Straße 24

60329 Frankfurt

T: 069-2384-6023

E: mailto:pressemeldung@dvag-presseservice.de

http://www.dvag.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6340/5050855

OTS: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG





Wie sieht mein finanzieller Rahmen jetzt und in der Zukunft aus ? An ersterStelle sollte immer die Bestimmung des eigenen Vermögens stehen und die Frage,wie viel davon für die Immobilienfinanzierung aufgewendet werden kann. Dabeisind nicht nur klassische Ersparnisse entscheidend, sondern beispielweise auchVermögenswerte wie Aktien oder eine Lebensversicherung. Parallel dazu sollteanalysiert werden, wie viel Geld monatlich vom Einkommen (allein oder mit demPartner) zur Verfügung steht.Welche Möglichkeiten der Förderung gibt es? Die Optionen zur Förderung desImmobilienkaufs und -bau sind vielfältig. Der Klassiker ist für viele noch immerdas Bausparen. Hierfür ist es theoretisch nie zu spät, denn mit einemBausparvertrag wird gezielt Eigenkapital gebildet und gleichzeitig einDarlehensanspruch zu feststehenden Zinsen gesichert. Hinzu kommt, dassvermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers in Bausparverträge fließen können,für die es im Übrigen auch staatliche Förderungen gibt. Dafür sollten aber stetsim Vorfeld die Bedingungen geklärt werden.Wer bauspart, kann außerdem zusätzlich zehn Prozent Wohnungsbauprämie auf seinejährlichen Einzahlungen von bis zu 700 Euro bei Alleinstehenden und 1.400 Eurobei Verheirateten erhalten. Kriterium dabei ist unter anderem die Höhe desjährlich zu versteuernden Einkommen: Seit 2021 wurden die Grenzen deutlicherhöht und liegen nun bei 35.000 Euro für Alleinstehende und 70.000 Euro fürVerheiratete.Ebenfalls spannend: Wer plant in ein energiesparendes Gebäude zu investieren,kann außerdem Förderkredite und Zuschüsse zur "Bundesförderung für effizienteGebäude BEG" beantragen. So spart man nicht nur später Heizkosten, sonderngenießt bereits Vorteile, bevor das Eigenheim überhaupt fertig ist.Fachliche Unterstützung bringt Licht ins Dunkle: In diesem Dschungel aus Spar-und Fördermöglichkeiten kann man schnell den Überblick verlieren. Hinzu kommt,dass jeder Fall anders ist. Je nachdem, wie der Familienstand ist und in welchemBundesland man wohnt, gibt es andere Möglichkeiten und Rahmenbedingungen.Deshalb ist es unbedingt ratsam, sich den Blick "von draußen" von einem Experteneinzuholen. Die Finanzcoachs der Deutschen Vermögensberatung helfen dabei, nichtden Kopf zu verlieren und alle Fördermöglichkeiten auszuschöpfen.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge undVermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen undVermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. AlsFinanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen.Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.000Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifendeAllfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständigeFinanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf http://www.dvag.de/ oder viaTwitter @DVAG (https://twitter.com/DVAG) .Pressekontakt:Deutsche VermögensberatungWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-6023E: mailto:pressemeldung@dvag-presseservice.dehttp://www.dvag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6340/5050855OTS: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG