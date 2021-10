Modern Plant Based Foods Inc. ernennt Anastasia Bogomolova zum Director of Operations

Vancouver, BC, 20. Oktober 2021 - Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant-Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekröntes Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Anastasia Bogomolova zum Director of Operations ernannt hat, um sein Produktionsteam in Vorbereitung auf die Zusammenarbeit mit großen Einzelhändlern zu verstärken. In dieser neu geschaffenen Position wird Frau Bogomolova die Produktionsanlage des Unternehmens leiten, während Modern Plant-Based Foods die Expansionsinitiativen sowohl im Betriebs- als auch im Vertriebsbereich intensiviert.

„Wir freuen uns, Anastasia im Team von Modern Plant-Based begrüßen zu dürfen. Sie besitzt beeindruckende Erfahrungen in den Bereichen Fertigung, Lieferkette und Betrieb, was für uns bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und beim Ausbau unserer internen Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung ist, um unsere vielfältigen Kooperationen zu unterstützen und uns auf die Zusammenarbeit mit großen Einzelhändlern vorzubereiten. Wir sind zuversichtlich, dass sie in Übereinstimmung mit unserer Unternehmenskultur zu unserer Vision von Exzellenz beitragen wird“, sagte Tara Haddad, Gründerin des Unternehmens.

Frau Bogomolova verfügt über eine 12-jährige Erfolgsbilanz in der Lebensmittelherstellung und sie hat Daiya Foods in den letzten 4 1/2 Jahren als Senior Production Manager geleitet. Daiya Foods wurde von Otsuka Holdings Co. Ltd für 405 Millionen CAD übernommen. Frau Bogomolova war maßgeblich an der Schaffung eines reaktionsschnellen und marktorientierten Unternehmens beteiligt, was zu einer signifikanten Umsatzsteigerung über einen Zeitraum von 3 Jahren führte. In ihrer letzten Position verbesserte sie die Produktionskapazität erheblich und reduzierte gleichzeitig die Personal- und Betriebskosten um 25 %.

„Ich freue mich, Teil eines jungen Unternehmens zu sein, das in diesem schnell wachsenden Markt bereits enormes Potenzial zeigt. Das Team ist zukunftsorientiert und engagiert sich für die Entwicklung von pflanzlichen Produkten, die gesund und lecker sind. Da ich seit über 12 Jahren im Lebensmittelgeschäft tätig bin, denke ich, dass ich ein Unternehmen erkennen kann, das an der Schwelle zu großem Wachstum steht, und ich glaube, dass Modern Plant-Based Foods sich jetzt genau an diesem Punkt befindet“, sagte Frau Bogomolova. „Das Wachstum der pflanzlichen Fleischindustrie war in den letzten Jahren exponentiell, und ich habe gesehen, wie Konglomerate Unternehmen direkt aufgekauft haben, so wie ich es bei Daiya erlebt habe. Ich glaube, dass Modern Plant-Based Foods in Zukunft das Potenzial hat, mit einigen dieser größeren Unternehmen zu konkurrieren. Ich freue mich sehr, Teil des anhaltenden Erfolgs und der Weiterentwicklung des Unternehmens zu sein und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Modern Plant-Based.“