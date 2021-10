Hellofresh – Nächster Meilenstein Nachrichtenquelle: PLATOW Verlag | 20.10.2021, 09:15 | | 25 0 | 0 20.10.2021, 09:15 | Hellofresh treibt die offensiven Expansionspläne voran. Nur wenige Monate nach dem Markteintritt in Norwegen bieten die Berliner nun auch in Italien ihre Kochboxen an. Da dieses Konzept dort nur wenig verbreitet ist, verspricht sich das Unternehmen erhebliche First-Mover-Vorteile. Insgesamt erweitert sich das adressierbare Marktvolumen damit um 26 Mio. Haushalte. Hellofresh erlebte im Zuge der Pandemie eine Sonderkonjunktur, die mit dem Aufstieg in den DAX Mitte September einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte. Dass das Unternehmen sich nicht darauf ausruht, sondern die Gunst der Stunde für die weitere Expansion nutzt, werten wir positiv, v. a. vor dem Hintergrund strukturell steigender Lebensmitteleinkäufe im Internet. Hellofresh wird ein klarer Profiteur dieses Trends bleiben. Das rechtfertigt unserer Ansicht nach auch ein 2022er-KGV von 41. Allerdings dürfen sich die Berliner bei dem jährlich erwarteten Gewinnwachstum je Aktie (81,46 Euro; DE000A161408) von 10% bis 2024 nur wenige Fehltritte leisten. Hellofresh bleibt eine Kaufempfehlung mit einem Stopp bei 70,00 Euro.

