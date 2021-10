GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Beim Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius laufen die Geschäfte weiter auf Hochtouren. Derzeit erlebt Sartorius einen wahren Bestellboom von Herstellern von Impfstoffen und Corona-Tests, an die Sartorius wichtiges Zubehör liefert. So verdiente das Unternehmen in den ersten neun Monaten deutlich mehr als im Vorjahr. Das Wachstumstempo bleibt hoch, auch wenn es sich im dritten Quartal etwas abgeschwächt hat. Die bereits zweimal erhöhten Ziele für 2021 bestätigte das erst jüngst in den Leitindex Dax aufgestiegene Unternehmen.

Auf die Zahlenvorlage reagierten die Sartorius-Vorzüge mit Kursabschlägen von rund zwei Prozent. Ein Händler sagte, der Auftragseingang lasse erkennen, dass die Wachstumsdynamik im dritten Quartal nicht höher gewesen sei als im ersten Halbjahr. Dies könnte belasten. Die Sartorius-Aktien hatten Anfang September mit fast 600 Euro ein Rekordhoch erreicht. Danach ließ der Schwung nach. Vom in der vergangenen Woche markierten Zwischentief bei etwas über 483 Euro haben sie sich zuletzt aber erholt.