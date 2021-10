Heute bei Powercell Gewinne mitnehmen?

Powercell spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Immerhin kann sich die Aktie um rund drei Prozent nach oben schieben. Damit valutiert der Titel nun bei 17,75 EUR. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund fünf Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieses Hoch verläuft bei 18,58 EUR. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Denn diese Linie verläuft bei 19,36 EUR, sodass für Powercell Abwärtstrends gelten. Powercell liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

