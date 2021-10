Hy Stor Energy entwickelt den ersten klimaneutralen Wasserstoffspeicher-Hub in den USA

Hy Stor Energy LP (Hy Stor Energy) hat sich dem Ziel verschrieben, die Produktion, Speicherung und Bereitstellung von klimaneutralem Wasserstoff in den USA in großem Maßstab zu entwickeln und voranzutreiben. Gemeinsam mit seinem strategischen Partner Connor, Clark & Lunn Infrastructure (CC&L Infrastructure) wird Hy Stor Energy kapazitätsstarke Wasserstoff-Hubs entwickeln, vermarkten und betreiben, die als Vorbild für die Nutzung von klimaneutralem Wasserstoff in den USA dienen werden. Das erste Großprojekt – das Mississippi Clean Hydrogen Hub – befindet sich derzeit in der Entwicklung und kann auf mehrere genehmigte Standorte für die Wasserstoffspeicherung zurückgreifen.

Die geplante Kapazität des Mississippi Clean Hydrogen Hub übersteigt alle anderen grünen Wasserstoffprojekte in den USA um das bis zu Zehnfache und wird zu den größten der Welt gehören. In der ersten Phase wird das Mississippi Clean Hydrogen Hub geschätzte 110 Millionen Kilogramm grünen Wasserstoff produzieren und mehr als 70 Millionen Kilogramm klimaneutralen Wasserstoff in seinen unterirdischen Salzkavernen speichern. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Verfügbarkeit der Ausrüstung dürfte die erste Phase des Hubs bis 2025 in Betrieb genommen werden.

„Das etablierte und robuste Stromversorgungsnetz von Mississippi ist strategisch gut positioniert, um die Pläne von Hy Stor Energy und das Wachstum eines Wasserstoff-Hubs in Mississippi zu unterstützen. Wir begrüßen dieses innovative Vorhaben und freuen uns, mit unseren einzigartigen Salzstockkapazitäten und qualifizierten Arbeitskräften einen wichtigen Beitrag leisten zu können“, so Delbert Hosemann, Vizegouverneur von Mississippi.

„Die größte Herausforderung bei der Energiewende besteht darin, die Lücke zu schließen, um die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen sicher und zuverlässig durch erneuerbare Energien zu ersetzen. In einer Zeit, in der immer häufiger extreme Wetterbedingungen auftreten, ist es entscheidend, große Mengen erneuerbarer Energie zu speichern, um über längere Zeiträume mit hoher Nachfrage Strom liefern zu können“, kommentiert Laura L. Luce, CEO bei Hy Stor Energy. „Unserer Überzeugung nach wird der Ansatz, den wir in Mississippi verfolgen, zu einem Modell für künftige klimaneutrale Wasserstoffprojekte werden, die nicht nur die Herausforderungen der Energiewende bewältigen, sondern auch neue Arbeitsplätze, wirtschaftliche Impulse und kostengünstige Energie für die Gemeinden in der Region bringen werden. Dies betrachten wir als einen effektiven Weg, um die Führungsrolle der USA beim Klimaschutz auszubauen.“