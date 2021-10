Glion Institute of Higher Education feiert die Gründung von Maison Décotterd

MONTREUX, Switzerland, 20. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Drei Monate nach seiner Übersiedlung zum Glion Institute of Higher Education feiert der mehrfach ausgezeichnete Spitzenkoch Stéphane Décotterd zusammen mit der renommierten Hotelfachschule die Gründung von Maison Décotterd. Maison Décotterd ist ein Gastronomie-Pool, das drei verschiedene einzigartige kulinarische Reiche umfasst, namentlich das Gourmet-Restaurant Stéphane Décotterd mit seinem atemberaubenden Blick über den Genfersee, die stilvolle Brasserie Bistro by Décotterd und die Lounge Bar by Décotterd mit ihren köstlichen Speisen und einer Auswahl an offenen Weinen.

Die beiden exklusiven Restaurants, die ihre Gäste im ehemaligen Hotel Bellevue in Glion empfangen, verkörpern die Vision einer regionalen, nachhaltigen und originellen Küche des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Chefkochs Stéphane Décotterd. Seiner Philosophie getreu spornt Décotterd sein Team immer wieder zu neuen Spitzenleistungen an und erfindet die Codes der Gastronomie neu. "Meine Küche ist entschieden regional, nachhaltig und originell, aber immer auch innovativ und in Bewegung, wie das Wasser des Genfersees, der mich immer wieder inspiriert", erklärt Stéphane Décotterd.