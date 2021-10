EXASOL AG tritt United Nations Global Compact bei

Nürnberg, den 20. Oktober 2021 - Exasol hat den Global Compact der Vereinten Nationen (UN) unterzeichnet und ist damit Teil der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative, in der sich Unternehmen freiwillig zur Einhaltung verschiedener Nachhaltigkeitsprinzipien verpflichten.



"Wir sind sehr stolz darauf, in den Global Compact der Vereinten Nationen aufgenommen worden zu sein. Das Programm legt zehn Prinzipien vor, die dem Umweltschutz, den Menschen- und Arbeitsrechten sowie der Korruptionsbekämpfung dienen. Wir sind der Meinung, dass diese zehn Prinzipien für die Art und Weise, wie wir bei Exasol arbeiten, von zentraler und grundlegender Bedeutung sind. Der Beitritt zum UN Global Compact ist für uns eine Möglichkeit, diese Verpflichtung festzuschreiben", so Aaron Auld, CEO von Exasol.

Der UN Global Compact ruft Unternehmen zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung auf, bei der diese all ihre Tätigkeiten und Strategien an den zehn Prinzipien der UN ausrichten. Darüber hinaus verpflichtet die Vereinbarung die Organisationen dazu, im Einklang mit den UN-Zielen zur nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) für einen breiteren gesellschaftlichen Nutzen zu sorgen. Indem sie die zehn Prinzipien des UN Global Compact in ihre Geschäftstätigkeit einbeziehen, kommen Unternehmen nicht nur ihrer grundlegenden Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nach, in der sie unternehmerisch tätig sind, sondern schaffen auch die Voraussetzungen für langfristigen Erfolg.

Der UN Global Compact verpflichtet heute bereits mehr als 14.000 teilnehmende Unternehmen in über 160 Ländern zur Einhaltung höchster Nachhaltigkeitsstandards.

"Unsere Initiativen im Bereich Corporate Social Responsibility zu stärken, ist für uns ein zentraler Punkt der Unternehmensführung. Dazu gehört auch, dass wir für 2019 und 2020 Klimaneutralität erreichen und uns verpflichten, unseren CO 2 -Fußabdruck bis 2030 um 42 % zu reduzieren. Zudem haben wir unser Programm #IAmChange ins Leben gerufen, das zeigt, wie jeder unserer Mitarbeiter einen persönlichen Beitrag dazu leisten kann, die Welt fairer und nachhaltiger zu gestalten. Der Beitritt zum UN Global Compact ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zu einem nachhaltigeren Unternehmen", ergänzt Auld.