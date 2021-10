- Während der Lockdowns hat E-Sport zahlreiche neue Zuschauer erreicht. Dieser Publikumszuwachs konnte jedoch nicht 1:1 in Umsatzwachstum übersetzt werden. - Jung, gut ausgebildet und ein relativ hohes Einkommen: E-Sport-Fans sind eine attraktive Zielgruppe - auch für Unternehmen außerhalb der E-Sport- und Games-Branche.

- Kurios: Ein Drittel der Konsumenten, die schon einmal Geld für E-Sport ausgegeben haben, hat selbst noch nie E-Sport-Inhalte angesehen.

Noch immer wird E-Sport vereinzelt als nerdiges Teenagerhobby abgetan, doch die Teenager von einst sind längst erwachsen geworden und mit ihnen die E-Sport-Branche. Die Preisgelder bei großen Turnieren bewegen sich zum Teil im siebenstelligen Bereich, genau wie auch die Zuschauerzahlen. Während der Einschränkungen zur Eindämmung von COVID-19 konnte der E-Sport zahlreiche neue Zuschauer gewinnen. Doch bisher konnte die Branche diese Entwicklung nur bedingt monetarisieren. Dabei ist entsprechendes Potenzial vorhanden, denn das E-Sport-Publikum ist für viele Unternehmen eine attraktive Zielgruppe.

Um die aktuellen Entwicklungen sowie das Potenzial der Branche in Europa abzubilden, hat Deloitte gemeinsam mit ISFE Esports, einer Abteilung von ISFE (Interactive Software Federation of Europe) im Sommer 2021 in insgesamt zwölf europäischen Ländern und Regionen* rund 20.000 Konsumenten im Alter zwischen 16 und 65 Jahren befragt sowie zusätzlich knapp 70 Branchenexperten aus 14 Ländern interviewt.



"In recht kurzer Zeit hat sich aus einzelnen Ligen und Wettkampfformaten ein globales Ökosystem im E-Sport entwickelt, das natürlich eng mit der Games-Industrie verknüpft ist", erklärt Stefan Ludwig, Partner und Leiter der Sport Business Gruppe von Deloitte. "Außerdem hat E-Sport in den vergangenen Jahren stetig an Popularität und Publikum gewonnen, vor allem 2020 und 2021 konnten hier wesentliche Zugewinne verzeichnet werden. Jetzt steht die Branche vor der Aufgabe, gemeinsam mit allen Stakeholdern widerstandsfähige Strukturen für nachhaltiges Wachstum zu schaffen."