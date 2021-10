Wenn die Delivery Hero-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 126 Euro fortsetzen kann, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43) legt bereits seit einem knappen Jahr eine bemerkenswerte Talfahrt hin, die bisher am unteren Ende im Bereich von 100 Euro und am oberen Ende beim Jahreshoch vom 6.1.21 bei 147,15 Euro begrenzt wurde. Die generellen Expansionspläne, im Zuge derer unmittelbare Mitbewerber wie das Startup Gorilla übernommen werden, verlieh dem Aktienkurs in den vergangenen Tagen deutlich an Schwung.

Die Übernahmeaktivitäten werden in den neuesten Expertenanalysen durchwegs positiv aufgenommen. Mit Kurszielen von bis zu 196 Euro (JP Morgan Chase) stufen sie die Delivery Hero-Aktie überwiegend als kaufenswert ein. Kann die Aktie, die derzeit bei 116,40 Euro notiert, ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf das Niveau vor einem Monat bei 126 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.